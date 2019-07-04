Кличко перевірив, як ремонтують столичні двори за пів мільярда гривень



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Цього року відремонтувати двори та міжквартальні проїзди планують за 869 адресами

На капітальний ремонт асфальтного покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій столиця у 2019 році виділила близько пів мільярда гривень. Про це під час перевірки ремонтних робіт у Подільському районі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, він оглянув кілька дворів на проспекті Свободи, повідомляє пресслужба столичного голови.

«Сьогодні тут перекладаємо всі мережі, бо вони були в аварійному стані. Після цього все заасфальтують і здійснять благоустрій території. І я переконаний, що мешканці цих будинків таких масштабних робіт у своїх дворах до цього не бачили. На програму капітальних ремонтів асфальтного покриття в дворах та міжквартальних проїздах в цьому році місто виділило пів мільярда гривень», - сказав Кличко.

За словами міського голови, цього року відремонтувати двори та міжквартальні проїзди планують за 869 адресами. Зокрема, на Подільський район виділили 55,5 млн грн. Ці кошти підуть на оновлення понад 50-ти об’єктів.

Вже завершили роботи на 7-ми об’єктах. Ще на 12-ти роботи тривають, а на решті - невдовзі розпочнуть реконструкцію.

На проспекті Свободи між будинками 1А, 3 та 5 перекладають понад пів кілометра мережі центрального опалення та гарячого водопостачання. Для цього знадобиться більше двох кілометрів труб. За останніх два роки на цій аварійній ділянці відбулося 18 пошкоджень.

Після завершення робіт територію заасфальтують.

На проспекті Правди, 17 та Правди, 17А тривають роботи з асфальтування двору та проїзду площею майже 2 квадратні кілометри, облаштовують також нові тротуари з ФЕМ.

«Відремонтувати всі двори і проїзди одномоментно неможливо. На це потрібен час і великі кошти. Але ми робимо все, щоб не збавляти взятих темпів з оновлення інфраструктури», - зазначив Кличко.

Як повідомив в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко. у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.

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