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Забруднення в Десні рухається до Києва: Міндовкілля пояснило, чи варто хвилюватися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Забруднення в Десні рухається до Києва: Міндовкілля пояснило, чи варто хвилюватися
Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулося по Десні на 242 км
фото: Стас Козлюк/Новинарня

За словами представника Міндовкілля, поки що загроз для питного водопостачання киянам немає

Забруднення у річці Десна продовжується рухатися у бік столиці. Про це заявив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, забруднення просунулось на 242 км та рухається в бік Києва. Однак через розбавлення вода містить фрагментоване забруднення з меншою концентрацією.

«Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулися по річці Десна на 242 км, воно рухається в сторону Києва через течію. У звʼязку з розбавленням води до Києва йде несуцільне забруднення, а лише фрагментації і концентрація менша», – каже він.

Представник Міндовкілля розповів, що зараз на річці Сейм показники забору води покращуються, вона очищається, разом з тим, забруднення Десни продовжується.

«Київводоканал» повністю готовий очищати воду, аби подавати киянам воду, яке відповідає санітарним нормам. Поки що загроз для питного водопостачання киянам немає», – підкреслив він.

Нагадаємо, ситуація із забрудненням води в річці Десна є контрольованою: у районі Чернігова вже відмічають поліпшення ситуації.

Зазначимо, що 10 вересня ситуація зі станом річки Десна у межах Чернігова покращилася. Виконувач обов'язків міського голови розповів, що в районі переправи продовжує працювати установка аерації, яка збільшила рівень кисню у воді.

Раніше, 9 вересня повідомлялося, що забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроблено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.  

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

 

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Теги: Київ столиця річка Мінекології екологія вода

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