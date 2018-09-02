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    Столична електричка збила на смерть чоловіка

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    Столична електричка збила на смерть чоловіка

    Загиблому було 38 років

    У суботу, 1 вересня, в Києві на залізничному перегоні між станціями «Вишгородська» і «Сирець» електричка збила чоловіка. Він помер на місці.

    Інцидент трапився близько 20:40.

    За попередньою інформацією, машиніст електрички передав інформацію про те, що збив пішохода на рейках. На місце прибули медики і поліцейські. Правоохоронці виявили труп чоловіка. При ньому були документи. Загиблому було 38 років. Він отримав травми не сумісні з життям.

    Відзначимо, що від удару з чоловіка зірвало одяг. На місці працювали медики, патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Подробиці події встановлюються.

    Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва мотоцикліст збив жінку і втік з місця аварії.

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