Столичні правоохоронці розшукують 13-річну дівчину (фото)



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Неповнолітня пішла в магазин і не повернулася додому

До Деснянського управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про зникнення дитини. Вона повідомила, що її донька Альбіна Марченко, 2006 року народження, вийшла в магазин без телефону та не повернулася.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Працівники ювенальної превенції та розшуковці розпочали пошуки неповнолітньої.

Прикмети дівчини: на вигляд 13-14 років, 170 см, повної тілобудови, волосся до плечей темного русявого кольору. Була одягнена у чорну куртку, темні джинси та рожеву шапку.

Поліція звертається до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, повідомити у чергову частину Деснянського управління поліції за номерами: (044) 515–87–83, (067) 650-69-22 або 102.