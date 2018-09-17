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    Столична поліція розшукує жінку, яка викинула немовля

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    Місце знахідки пакета з мертвим немовлям - Столична поліція розшукує жінку, яка викинула немовля
    Місце знахідки пакета з мертвим немовлям

    За будинком біля сміття перехожі знайшли подарунковий пакет, а в ньому – дитинку

    У неділю, 16 вересня, о 16:40 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення від лікарів про мертве немовля на вулиці Митрополита Липківського.

    За викликом виїхали слідчо-оперативні групи Солом’янського та Головного управлінь поліції, дільничні офіцери поліції, працівники карного розшуку та ювенальної превенції, повідомляє прес-служба столичної поліції.

    На місці події правоохоронці встановили, що за будинком біля сміття перехожі знайшли подарунковий пакет, а в ньому – дитинку. Судово-медичний експерт після огляду немовля повідомив, що зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі не виявив. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлено, чи дитинка народилася мертвою і яка причина смерті.

    Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією – ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

    Працівники поліції опитали мешканців навколишніх будинків, але свідків чи очевидців цієї події, а також матері новонародженої дитини не виявили.

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    Столична поліція розшукує жінку, яка викинула немовля
    Столична поліція розшукує жінку, яка викинула немовля
    Столична поліція розшукує жінку, яка викинула немовля

    На цей час проводяться оперативно-розшукові заходи, зокрема встановлюється наявність записів камер відеоспостереження, що знаходяться неподалік, і направлені запити до пологових будинків та лікарень. Правоохоронці намагаються знайти жінку, яка народила дитину, а також встановити причини та обставини події.

    Раніше повідомлялося, що у Солом‘янському районі столиці безпритульний знайшов мертву новонароджену дівчинку.

    Київ кримінал поліція жінка немовля
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