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    У Києві грабіжники викинули з автомобіля потерпілого (фото)

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    Злодії викрали в чоловіка телефон і навушники - У Києві грабіжники викинули з автомобіля потерпілого (фото)
    Злодії викрали в чоловіка телефон і навушники
    фото: Патрульна поліція Києва

    Молодика пограбували його нові знайомі

    Столичні патрульні оперативно затримали зловмисників, які пограбували чоловіка поблизу станції метро Гідропарк. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    30 грудня зранку на лінію 102 надійшло повідомлення про грабіж. Зі слів заявника, він відпочивав у ресторані на вулиці Хрещатик, де познайомився з компанією чоловіків. Нові знайомі запропонували йому продовжити відпочинок в іншому закладі, на що той погодився. Дорогою, незнайомці відібрали у чоловіка мобільний із навушниками та виштовхали з автомобіля.

    30-річний потерпілий надав опис кривдників та автомобіля. Інспектори передали орієнтування колегам та розпочали пошуки.

    Схожий за орієнтуванням автомобіль та громадян у ньому охоронці порядку помітили та зупинили на бульварі Перова. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили викрадений телефон та навушники.

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    У Києві грабіжники викинули з автомобіля потерпілого (фото)
    У Києві грабіжники викинули з автомобіля потерпілого (фото)
    У Києві грабіжники викинули з автомобіля потерпілого (фото)
    У Києві грабіжники викинули з автомобіля потерпілого (фото)
    У Києві грабіжники викинули з автомобіля потерпілого (фото)
    У Києві грабіжники викинули з автомобіля потерпілого (фото)
    фото: Патрульна поліція Києва

    Для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Дніпровського управління поліції.

    Як повідомлялося, столичні оперативники затримали хлопця, який у під’їзді будинку на вулиці Кирпоноса побив товариша через борг.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування
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    У Києві грабіжники викинули з автомобіля потерпілого (фото)