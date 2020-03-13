Столична поліція затримала чергового «мінера» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Псевдомінером виявився киянин 1959 року народження Фото: Нацполіція

Чоловік зателефонував до поліції та повідомив про закладення вибухівки у приміщенні державних установ

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернувся чоловік та повідомив, що у будівлях держустанов закладені вибухові пристрої. За вказаними адресами відразу виїхали слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

По завершенню перевірки приміщень та прилеглої території жодних небезпечних предметів не було знайдено. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході відпрацювання отриманої інформації поліцейські розшукали псевдомінера на бульварі Вацлава Гавела та доставили його до територіального управління поліції. Чоловік у скоєному зізнався, однак причини свого вчинку чітко пояснити не зміг.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – місцевий мешканець, 1959 року народження, який до кримінальної відповідальності до цього часу не притягувався.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 12 березня близько 11-ї години надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі Фонду державного майна.

Деснянським районним судом Києва засуджено до позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки».

Крім того, Солом’янським районним судом Києва задоволено клопотання Київської місцевої прокуратури №9 про застосування примусових заходів медичного характеру відносно жителя столиці, який влітку 2019 року надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста.