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    Столична поліція затримала чергового «мінера» (фото)

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    Псевдомінером виявився киянин&nbsp;1959 року народження - Столична поліція затримала чергового «мінера» (фото)
    Псевдомінером виявився киянин 1959 року народження
    Фото: Нацполіція

    Чоловік зателефонував до поліції та повідомив про закладення вибухівки у приміщенні державних установ

    До чергової частини Солом’янського управління поліції звернувся чоловік та повідомив, що у будівлях держустанов закладені вибухові пристрої. За вказаними адресами відразу виїхали слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

    По завершенню перевірки приміщень та прилеглої території жодних небезпечних предметів не було знайдено. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході відпрацювання отриманої інформації поліцейські розшукали псевдомінера на бульварі Вацлава Гавела та доставили його до територіального управління поліції. Чоловік у скоєному зізнався, однак причини свого вчинку чітко пояснити не зміг.

    Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – місцевий мешканець, 1959 року народження, який до кримінальної відповідальності до цього часу не притягувався.

    Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

    Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 12 березня близько 11-ї години надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі Фонду державного майна.

    Деснянським районним судом Києва засуджено до позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки».

    Крім того, Солом’янським районним судом Києва задоволено клопотання Київської місцевої прокуратури №9 про застосування примусових заходів медичного характеру відносно жителя столиці, який влітку 2019 року надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста.

    Національна поліція України Київ кримінал замінування чоловік
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