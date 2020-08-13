Столична служба зайнятості відновила прийом громадян: як працюють філії



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Станом на 11 серпня у базі Київського міського центру зайнятості налічувалось 10,3 тис. актуальних вакансій

За перші два дні роботи понад 1100 осіб відвідали районні філії Київського міського центру зайнятості

У понеділок, 10 серпня, столична служба зайнятості відновила прийом громадян відповідно до рекомендацій постанови Кабінету міністрів щодо карантинних обмежень, за якою у Києві було встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки. Двері для відвідувачів відкрили усі 10 філій.

Про це повідомляє пресслужба Київського міського центру зайнятості.

Понад 1100 осіб відвідали районні філії Київського міського центру зайнятості за перші два дні після відновлення особистого прийому громадян. Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

«Як і раніше, зареєструватися в службі зайнятості можна трьома зручними способами: електронною поштою, за допомогою порталу «Дія» та особисто відвідавши вподобану районну філію Київського міського центру зайнятості. Під час відвідання служби зайнятості громадянин повинен надати оригінали таких документів: паспорт громадянина України; реєстраційний номер облікової картки платника податків; трудову книжку (або інший документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості) та документ про освіту. Усі безробітні, зареєстровані під час карантину дистанційно (за винятком тих, які подавали заяви через портал «Дія» із затвердженням кваліфікованим електронним підписом) повинні при особистому відвідуванні служби зайнятості надати оригінали своїх документів», - пояснив Білич.

Прийом громадян проводиться з обов’язковим дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних заходів відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.

«Перші дні прийому показали: робота районних філій організована чітко і злагоджено. Навантаження велике, але фахівці зі своїми обов’язками справляються. Ніяких особливих нарікань на діяльність служби від киян не зафіксовано. Крім того, у Київському міському центрі зайнятості працює довідкова лінія – 245-17-17, а в районних філіях – довідкові телефони фахівців», - підсумував очільник КМЦЗ.

Під час карантину столична служба зайнятості продовжувала надавати послуги безробітним та роботодавцям. За період з 12 березня по 11 серпня статус безробітного отримали 25,3 тис. громадян. Майже 5 тис. працевлаштувалися.

Станом на 11 серпня у базі Київського міського центру зайнятості налічувалось 10,3 тис. актуальних вакансій, які надійшли від роботодавців.