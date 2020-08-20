Столична влада звітує про ліквідацію черг у дитячі садочки



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На сьогодні в дитсадках столиці ще вільним залишається кожне четверте місце

Київ готовий забезпечити всіх зареєстрованих дітей-киян місцями в садочках. Про це заявив в.о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський під час серпневої педагогічної онлайн-конференції.

«У 2014 році черга в дитячі садочки була величезною. Тепер, після 5 років роботи, ми готові забезпечити вже всіх зареєстрованих діточок-киян місцями в садочках. Для цього ми суттєво оновили систему електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти «СЕЗ ЗДО». Сьогодні вона дає можливість отримати інформацію про наявність вільних місць та їхню потребу в певних мікрорайонах, спрогнозувати комплектування груп дітьми різних вікових категорій та вчасно внести зміни у створення груп у садках. Наступний крок – надати можливість потрапити до садочків і всім іншім охочим, навіть не маючи міської прописки», – заявив Мондриївський.

За його словами, з 2015 року в Києві збудували, відновили, реконструювали, відремонтували понад 12,5 тис. місць для дошкільнят.

Цього літа кияни не дуже жваво визначалися, який дитячий садочок буде відвідувати їхня дитина. На сьогодні в дитсадках столиці ще вільним залишається кожне четверте місце.

«Ми усвідомлюємо, що ще не можемо повністю задовольнити бажання батьків в обраному садку, бо часто дитячу установу обирають за «зовнішністю», а не за місцем проживання. Також маємо виклики в мікрорайонах інтенсивної житлової забудови. Та попри це, ми вперше за всі роки можемо сміливо заявити, що в дитячих садках міста достатньо місць для дітей-киян, які зареєстровані в електронній системі», – підкреслив Мондриївський.

Також він додав, що міська влада стимулює і приватні садочки, яким також готова платити за кожного маленького киянина 3 тисячі гривень на місяць.