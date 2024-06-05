Пов'язані з РФ: У власність України повернено 58 компаній, що належали підсанкційним особам

Заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих зазначила, що механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці

Компанії було вилучено у власність України за допомогою внутрішніх санкцій

Понад півсотні українських компанії, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними повʼязані та підтримували війну, перейшли у власність України за два роки повномасштабної війни за даними Міністерства юстиції України. Про це повідомляє Опендатабот.

З 58 компаній лише 13 бізнесів належали росіянам. У решти 45 компаній засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України. Всі ці компанії було вилучено у власність України за допомогою внутрішніх санкцій.

Процес вилучення майна підсанкційних осіб доволі складний:

спочатку РНБО має прийняти рішення про застосування санкцій до конкретної людини, яке вводиться в дію указом Президента України;

якщо санкція включає в себе блокування активів, то Міністерство юстиції України звертається до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із заявою про стягнення активів підсанкційної особи в дохід держави;

у цьому випадку держава може стягнути не лише активи, які прямо належать цій людині, але й ті, якими вона може розпоряджатися через інших осіб.

На запит Опендатабота заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих зазначила, що механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці. У таких справах важливо йти з дотриманням міжнародних норм та національних вимог законодавства, аби рішення не були оскаржені в міжнародних судах.

Складним є й сам процес доведення зв'язків підсанкційної особи з конкретними активами. Адже зазвичай у таких випадках роблять все можливе, щоб максимально «замаскувати» активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи.

«Процес збору доказів та подання позовів є непростим. Розгляд позовних заяв на практиці також є тривалим процесом. До прикладу, наразі маємо у роботі справу, щодо якої вже відбулось 38 судових засідань. Лише позовна заява Мін’юсту з додатками складається з 45 томів. Натомість загальна кількість томів, які наразі перебувають на розгляді в суді, вже більше 150 – з урахування доказів, що подали всі учасники процесу», – пояснює Інна Богатих.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України подало 48 позовних заяв. З них 40 вже задоволено на користь держави, а рішення по одній справі поки не набрало законної сили. Ще сім подібних справ наразі знаходяться на судовому розгляді, інші сім справ за позовами Мін’юсту наразі знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Загалом, 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється, додає Інна Богатих.

До слова, станом на день повномасштабного вторгнення Опендатабот виявив 18 940 компаній із власниками з РФ в українських реєстрах.

Наразі всі стягнуті судом активи знаходяться у власності Фонду державного майна України (ФДМУ), проте надалі можуть бути приватизовані або продані на відкритих публічних аукціонах в системі Prozorro.Продажі. Кошти від їх реалізації мають піти до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, понад 278 тис. реєстраційних змін вніс бізнес від початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного держреєстру. З них майже 80% припало на 2023 рік. Найпопулярнішими виявилися зміна директора компанії та адреси реєстрації.

До слова, з початку повномасштабної війни із Запоріжжя, Запорізької області пішли приблизно 180 компаній і наразі влада переконує їх повернутися. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.