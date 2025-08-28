Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»

Перцовський: Удари, що прийшлись по житлових кварталах, принесли залізничній родині неймовірний сум

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що під час нічної російської атаки загинув син працівника компанії. Під завалами будинку лишається чоловік співробітниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Перцовського.

«Удари, що прийшлись по житлових кварталах, принесли залізничній родині неймовірний сум. Загинув 14-річний син нашого працівника з воєнізованої охорони і під завалами будинку лишається чоловік співробітниці, чергової по переїзду з Дарниці. Вона вдома отримала поранення – колеги поруч у лікарні. Ще маємо двох колег із постраждалим житлом. З усіма – ми поруч у цей скрутний час, надамо максимальну підтримку, вже підшукали тимчасове житло, де є потреба», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 18 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода». «Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів «Інтерсіті+». Один поїзд суттєво ушкоджено. Залізничники не постраждали, оскільки завчасно перебували в укриттях.

Голова правління Олександр Перцовський показав уражений «Інтерсіті», який мав сьогодні виходити на маршрут Київ-Харків. Він повідомив, що рейси не буде скасовано: на маршрут стануть пасажирські вагони, в т.ч. ті, що тільки-но прийняли із заводу. Вплив на рухомий склад мінімізували швидкими діями співробітників.