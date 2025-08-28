Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»
Російський удар забрав життя 18 людей у Києві
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Перцовський: Удари, що прийшлись по житлових кварталах, принесли залізничній родині неймовірний сум

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що під час нічної російської атаки загинув син працівника компанії. Під завалами будинку лишається чоловік співробітниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Перцовського.

«Удари, що прийшлись по житлових кварталах, принесли залізничній родині неймовірний сум. Загинув 14-річний син нашого працівника з воєнізованої охорони і під завалами будинку лишається чоловік співробітниці, чергової по переїзду з Дарниці. Вона вдома отримала поранення – колеги поруч у лікарні. Ще маємо двох колег із постраждалим житлом. З усіма – ми поруч у цей скрутний час, надамо максимальну підтримку, вже підшукали тимчасове житло, де є потреба», – йдеться у повідомленні.

Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці» фото 1

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 18 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода». «Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів «Інтерсіті+». Один поїзд суттєво ушкоджено. Залізничники не постраждали, оскільки завчасно перебували в укриттях.

Голова правління Олександр Перцовський показав уражений «Інтерсіті», який мав сьогодні виходити на маршрут Київ-Харків. Він повідомив, що рейси не буде скасовано: на маршрут стануть пасажирські вагони, в т.ч. ті, що тільки-но прийняли із заводу. Вплив на рухомий склад мінімізували швидкими діями співробітників.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця війна Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи вдасться Путіну посварити Захід з ЄС та Україною?
Після Аляски. Чи виконає Трамп задум Путіна?
18 серпня, 10:15
Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати дуже швидко, якщо Україна поступиться Донбасом
Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив, що є «швидкий спосіб» зупинити війну в Україні – NYT
16 серпня, 18:22
За липень зарплата штатних радників Шмигаля склала 105 тис. грн
Шмигаль перетягнув частину своїх радників до Міноборони
16 серпня, 11:00
2,5 роки інвестор Ігор Мазепа думав, як повернути мільйони гривень застави
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд
12 серпня, 16:50
У Дарницькому районі триває ліквідація наслідків негоди
Повалено понад 80 дерев: негода наробила лиха в Дарницькому районі
7 серпня, 12:05
З 60 вагонів метро та 132 автобусів, отриманих як благодійна допомога Києву, лише 20 і 60 відповідно перевозять пасажирів
Київ отримав 60 вагонів метро від Варшави, але лише третина працює на лініях
6 серпня, 10:27

Новини

РФ масовано атакувала Київ: вже 19 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: вже 19 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»
Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»
Китай прокоментував масовану атаку на Київ
Китай прокоментував масовану атаку на Київ
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)
Столична влада повідомила про антирекорд: пошкодження є у всіх районах
Столична влада повідомила про антирекорд: пошкодження є у всіх районах
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
6271
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5290
РФ масовано атакувала Київ: вже 19 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2205
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1971
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua