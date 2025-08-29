Зеленський приїхав до зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Києві (відео)

Президент приїхав до зруйнованого будинку в Дарницькому районі

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці удару РФ 28 серпня в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ми-Україна».

Голова держави зазначив, що всі громадяни, які втратили житло через удар, отримають компенсацію від держави.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 25 людей. Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі.

До слова, посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах.

У матеріалі «Главкома» читайте, що відомо про жертв комбінованої атаки на столицю 28 серпня.