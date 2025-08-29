Головна Київ Відео
search button user button menu button

Зеленський приїхав до зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Києві (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський приїхав до зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Києві (відео)
фото: скриншот з відео

Президент приїхав до зруйнованого будинку в Дарницькому районі

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці удару РФ 28 серпня в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ми-Україна».

Голова держави зазначив, що всі громадяни, які втратили житло через удар, отримають компенсацію від держави.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 25 людей. Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі.

До слова, посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах.

У матеріалі «Главкома» читайте, що відомо про жертв комбінованої атаки на столицю 28 серпня.

Читайте також:

Теги: Київ війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
16 серпня, 06:03
В одному з будинкыв Святошинського району обвалився цілий під’їзд
У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси
31 липня, 09:32
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершенні війни у Газі
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершення війни у Газі
11 серпня, 04:30
У 2024 році Давид Ярина став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Загинув за тиждень до дня народження. Згадаймо 19-річного Давида Ярину
14 серпня, 09:00
Зеленський заявив, що російські війська готуються до нових ударів
Зеленський попередив про небезпеку на фронті
16 серпня, 15:45
Путін повідомив, що готовий зустрітися із Зеленським – AFP
Путін повідомив, що готовий зустрітися із Зеленським – AFP
19 серпня, 08:37
Сили оборони провели успішну операцію біля станції Джанкой у Криму
Сили оборони провели успішну операцію біля станції Джанкой у Криму
21 серпня, 12:33
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11124 танків
Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 серпня, 07:32
США готові посилити безпеку післявоєнної України розвідкою і системами ППО
США гарантуватимуть безпеку післявоєнної України: деталі від Financial Times
26 серпня, 20:35

Відео

Зеленський приїхав до зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Києві (відео)
Зеленський приїхав до зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Києві (відео)
Поліція показала перші хвилини після російської атаки на Київ (відео)
Поліція показала перші хвилини після російської атаки на Київ (відео)
«Київтеплоенерго» запустило гарячу лінію для повірки лічильників
«Київтеплоенерго» запустило гарячу лінію для повірки лічильників
Удар по Києву 31 липня: під завалами ще можуть бути люди
Удар по Києву 31 липня: під завалами ще можуть бути люди
Момент збиття російської ракети «Іскандер-К», що летіла на Київ, потрапив на відео
Момент збиття російської ракети «Іскандер-К», що летіла на Київ, потрапив на відео
Кличко показав наслідки нічної атаки у Святошинському районі (відео)
Кличко показав наслідки нічної атаки у Святошинському районі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
6693
Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
6164
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5495
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Сьогодні, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua