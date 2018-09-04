Столичні депутати просять Кличка швидше назвати вулицю іменем Маккейна



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Американський сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року

Вулиці Івана Кудрі у Києві пропонується дати ім'я Маккейна

Депутати фракції «Солідарність» у Київраді звернулися до мера з проханням підтримати ініціативу президента України Петра Порошенка щодо перейменування вулиці на честь Джона Маккейна.

Вони вже підготували відповідне звернення на ім’я київського міського голови Віталія Кличка з тим, аби мер забезпечив відповідну процедуру перейменування. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, інформує прес-служба Київради.

«Президент пропонує перейменувати вулицю Івана Кудрі, що у Печерському районі міста, на честь Джона Маккейна. Саме цій вулиці пропонується дати нове ім’я, адже Кудря був радянським розвідником і керівником підпільної розвідувально-диверсійної групи в Києві під час Другої світової війни. Його головним завданням була боротьба з українськими націоналістами. Переконаний, що депутатський корпус буде єдиним у цьому питанні, адже сенатор був справжнім другом українського народу. Саме Маккейн стояв з нами пліч-о-пліч на Майдані під час Революції гідності. Він неодноразово бував на фронті, й активно відстоював інтереси України та підтримував наше прагнення жити в сучасній, демократичній державі», - зазначив Прокопів.

За його словами, ініціативу підтримують і жителі столиці. На сайті міської влади уже зареєстровано 11 різних петицій, аби увіковічнити ім’я Джона Маккейна, назвавши одну зі столичних вулиць на його честь. Прокопів зауважив, що депутати уже звернулися до мера столиці Віталія Кличка з ініціативою забезпечити належну процедуру та дозволити у правилах винятку, у найкоротші терміни перейменувати вулицю Івана Кудрі на честь американського сенатора.

«Завдяки активній та чіткій позиції Віталія Кличка, Київ став одним із лідерів у процесах декомунізації. Ми перейменували понад дві сотні вулиць провулків, скверів, бульварів на честь важливих для сучасної історії постатей. І зараз Київрада проситиме дозволити назвати ім’ям Джона Маккейна вулицю Івана Кудрі. Столиця має вшанувати найбільш завзятого лобіста інтересів України у світі, який був поруч з нами у найважчі моменти історії», - наголосив Прокопів.

Як повідомлялося, у Київській міській раді зареєстровано петицію про надання одній із вулиць міста ім’я американського сенатора Джона Маккейна.

У соцмережі кияни пропонують перейменувати вулицю Московську у Києві на вулицю Джона Маккейна.

Нагадаємо, що Порошенко пропонує перейменувати вулицю Івана Кудрі на честь Маккейна.

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