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    Новини

    Рятувальники вивели чоловіка з палаючої квартири (фото)

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    Пожежа сталась у квартирі на першому поверсі&nbsp; - Рятувальники вивели чоловіка з палаючої квартири (фото)
    Пожежа сталась у квартирі на першому поверсі 
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі в квартирі рятувальники виявили на ліжку чоловіка

    Сьогодні, 18 січня, сталась пожежа у будинку на вул. Жмеринській, 24 у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 14:29, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули вогнеборці 9 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Бійці встановили, що загоряння сталося у квартирі на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

    Під час розвідки рятувальники виявили в кімнаті на ліжку чоловіка, який знаходився в осередку пожежі. Бійці вивели його по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги.

    О 14:58 вогнеборці локалізували займання на площі 5 кв. м та о 15:08 – ліквідували.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

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    Рятувальники вивели чоловіка з палаючої квартири (фото)
    Рятувальники вивели чоловіка з палаючої квартири (фото)
    Рятувальники вивели чоловіка з палаючої квартири (фото)

    У Києві ввечері 17 січня сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Генерала Наумова, 25 у Святошинському районі. В результаті постраждали дві людини.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок чоловік
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