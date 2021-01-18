Рятувальники вивели чоловіка з палаючої квартири (фото)

Пожежа сталась у квартирі на першому поверсі

Під час ліквідації пожежі в квартирі рятувальники виявили на ліжку чоловіка

Сьогодні, 18 січня, сталась пожежа у будинку на вул. Жмеринській, 24 у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 14:29, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули вогнеборці 9 Державної пожежно-рятувальної частини.

Бійці встановили, що загоряння сталося у квартирі на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Під час розвідки рятувальники виявили в кімнаті на ліжку чоловіка, який знаходився в осередку пожежі. Бійці вивели його по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги.

О 14:58 вогнеборці локалізували займання на площі 5 кв. м та о 15:08 – ліквідували.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

У Києві ввечері 17 січня сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Генерала Наумова, 25 у Святошинському районі. В результаті постраждали дві людини.