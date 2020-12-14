Столичні рятувальники вшанували учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (фото)

Рятувальники поклали квіти до пам’ятника, встановленого на честь героїв-вогнеборців на спомин про Чорнобильську трагедію

Очільник Київського гарнізону ДСНС Андрій Ватолін вручив грамоти учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС

14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У Києві на території 25 Державної пожежно-рятувальної частини зібралися ветерани, пенсіонери, ліквідатори, керівництво Головного управління та районів задля вшанування тих ліквідаторів, котрі ціною власного життя ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Захід розпочався хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам’ятника, встановленого на честь героїв-вогнеборців на спомин про Чорнобильську трагедію.

У Церкві Ікони Пресвятої Богородиці «Неопалима Купина» було проведено молебень та запалено свічки на честь пам’яті загиблих вогнеборців-ліквідаторів.

В актовій залі 25 Державної пожежно-рятувальної частини очільник Київського гарнізону Андрій Ватолін висловив слова вдячності героям-ліквідаторам пожежно-рятувальної служби Києва, які виявили героїзм, самовідданість та мужність в тих екстремальних обставинах.

Також були вручені грамоти та подяки рятувальникам.