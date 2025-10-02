Головна Київ Новини
Екснардеп проїхав в метро та звернувся до Кличка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Екснардеп проїхав в метро та звернувся до Кличка
Люди в метро очікують на відбій повітряної тривоги
фото: Facebook/Артур Білоус

Колишній парламентар поскаржився, що через зупинку метро застряг на лівому березі Києва

Колишній народний депутат Артур Білоус звернувся до міського голови Києва Віталія Кличка. Він вимагає, аби столична Рада оборони скасувала зупинку комунального транспорту під час повітряних тривог.

Експарламентар поскаржився, що на більш ніж годину застряг на лівому березі в підземеллі зеленої гілки столичного метро через повітряні тривоги. «Скасуйте, зрештою, свій ідіотичний циркуляр про зупинку комунального транспорту під час повітряних тривог. Нічим іншим, аніж чиновницькою перестраховкою і прагненням перекласти в разі форс-мажору, відповідальність на громадян, він не викликаний», – каже він.

За словами Білоуса, здебільшого кияни під час тривоги нібито не прямують до укриттів, а просто очікують на відбій, пересідають на маршрутки або є викликають таксі. «Хтось збирається на зупинках, очікуючи відбою тривоги. Тим самим лише збільшуючи ризики ураження. А хто пересідає на маршрутки чи викликає таксі. Тим самим збагачуючи приватні, а не комунальні компанії. Чи може такою й є задум – під ширмою безпеки збільшувати доходи приватників, з цими ж чиновниками і пов'язаних?» – зазначив Білоус.

Ексдепутат зазначив, що глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткачено обіцяв те, що обмеження будуть скасовані. «Та так захопився боротьбою з Кличком за владні важелі та грошові потоки міста, що невдовзі, вочевидь, забув про свою обіцянку. Добре хоч більшість торгівельних мереж, які не бажають втрачати прибуток, ігнорують ці циркуляри і продовжують роботу й під час тривоги. Бо дотримуйся тотально цих безглуздих правил – життєдіяльність міста б зупинилась. Оркам на радість і на дешевизну – достатньо літак в повітря підняти», – каже колишній парламентар.

Екснардеп проїхав в метро та звернувся до Кличка фото 1

Як відомо, після тривалих дебатів і суперечок щодо безпеки у Києві дозволили рух громадського транспоту під час повітряної тривоги. Проте для мешканців лівого берега, які дістаються домівок наземним метро, проблеми з транспортом у тривогу лишаються.

Нагадаємо, сьогодні о 06:39 почалася повітряна тривога через загрозу ворожих дронів. Після відбою тривоги, яка тривала майже три години, рух поїздів київського метрополітену відновили на всіх ділянках у звичайному режимі.

До слова, вранці у Києві ціни на послуги таксі злетіли до захмарних.

Теги: Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро

