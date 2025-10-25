Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Триває ліквідація наслідків російської атаки на столицю

У Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. За попередніми даними, окупанти застосували балістичні ракети. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю. Про це повідомляє «Главком» з місця подій.

Пожежні розрахунки працюють безперервно – на світлинах видно густий чорний дим, сліди масштабної пожежі та рятувальників, які локалізують вогонь серед завалів. Місцями вигоріли цілі секції будівлі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
25 фото
На весь екран
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Як відомо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві шість постраждалих. Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Усі служби працюють на місцях.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни обстріляли Херсон: є поранений
Росіяни обстріляли Херсон: є поранений
4 жовтня, 23:26
Атака на Львів: Росія вдарила по цивільному індустріальному парку
Атака на Львів: Росія вдарила по цивільному індустріальному парку
5 жовтня, 08:49
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: виникли пожежі
12 жовтня, 07:58
«Укрпошта» зазначає, що це лише перший етап
«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів у Києві та Одесі
14 жовтня, 13:54
Загалом у районі внаслідок атаки пошкоджено близько 230 квартир
Обстріл Деснянського району: що робити постраждалим
22 жовтня, 13:29
Нежитлове приміщення загальною площею майже 75 кв.м, розташоване по вул. Нижній Вал у Подільському районі
Прокуратура вимагає повернути Києву приміщення на Подолі вартістю 6 млн грн
25 вересня, 12:15
Ускладнення руху у столиці через зливу 30 липня 2025 року
Після потопу в Одесі архітектор назвав райони столиці, які у найбільшій небезпеці
6 жовтня, 10:30
Будинок має 870 кв. м
У Козині продається будинок, що належав родині Гладковського: названа ціна (фото)
9 жовтня, 18:38
Засідання Печерського райсуду з обрання запобіжних заходів двом поліцейським за підозрою у побитті чоловіка біля ТЦК
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК: суд обрав запобіжні заходи поліцейським
20 жовтня, 15:51

Новини

Атака на Київ: до гасіння пожеж у Києві залучено гелікоптер (Відео)
Атака на Київ: до гасіння пожеж у Києві залучено гелікоптер (Відео)
Внаслідок атаки на Київ загинула людина
Внаслідок атаки на Київ загинула людина
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
Нескорений Київ. Фото столичної вулиці після нічного удару вразило мережу
Нескорений Київ. Фото столичної вулиці після нічного удару вразило мережу
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
На вихідних 25-26 жовтня у Києві пройдуть продуктові ярмарки (адреси)
На вихідних 25-26 жовтня у Києві пройдуть продуктові ярмарки (адреси)

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua