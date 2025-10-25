Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків

Триває ліквідація наслідків російської атаки на столицю

У Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. За попередніми даними, окупанти застосували балістичні ракети. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю. Про це повідомляє «Главком» з місця подій.

Пожежні розрахунки працюють безперервно – на світлинах видно густий чорний дим, сліди масштабної пожежі та рятувальників, які локалізують вогонь серед завалів. Місцями вигоріли цілі секції будівлі.

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Як відомо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві шість постраждалих. Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Усі служби працюють на місцях.