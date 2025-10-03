Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж
Дизайн ресторану виконаний у зеленій гамі з рослинними мотивами, а на фасаді розміщено напис «100% смаку. 0% курки»
фото: kfc.ukraine

Поява «зеленого» KFC викликала бурхливу реакцію у соцмережах

У київському торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall відкрився перший в Україні і Східній Європі ресторан KFC, де меню повністю складається з рослинних альтернатив м’яса. Про це повідомляє «Главком».

Ресторан позиціонується як вегетаріанський, із використанням молочних продуктів і яєць. Готують тут на основі мікопротеїну – білкового продукту з гриба, багатого на клітковину, без холестерину та з меншим вуглецевим слідом, ніж м’ясо.

У меню – адаптовані класичні страви KFC, як-от «Веджі бургер» і «Веджі твістер», а також нові позиції, зокрема рисбокс із веджі-стрипсами та салати.

7 фото
На весь екран
Вегетаріанське меню KFC
фото: KFC

Дизайн ресторану виконаний у зеленій гамі з рослинними мотивами, а на фасаді розміщено напис «100% смаку. 0% курки» замість традиційного логотипа. Відкриття власники пояснюють зростанням попиту на рослинні альтернативи.

Поява «зеленого» KFC одразу викликала бурхливу реакцію у соцмережах. Так, киянин Денис Безлюдько пожартував: «Цей KFC зламався, несіть наступний», і запропонував перейменувати його на KFM (Kentucky Fried Mushrooms).

У коментарях користувачі запитують, чи можна в меню знайти «нормальне м’ясо», водночас визнаючи, що такий формат є сміливим маркетинговим кроком і може зацікавити нову аудиторію. Є й такі, шо заявляють про свої порушені права через те, що не знайшли у ресторані звичної курки.

У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж фото 1
скриншот коментарів
У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж фото 2
скриншот коментарів
У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж фото 3
скриншот коментарів
У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж фото 4
скриншот коментарів

Нагадаємо, французький стартап 77 Foods представив веганські бекон та сало, які не втрачають структури під час приготування та за смаком і виглядом максимально нагадують справжні тваринні продукти.

Читайте також:

Теги: Київ ресторан вегетарианство соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони‑перехоплювачі. Як спрацювали під час атаки
Чи спрацювали дрони‑перехоплювачі під час останньої атаки?
28 вересня, 21:01
Кіт Барсук, який постраждав через російську атаку в ніч на 7 вересня
Після удару по Святошинському району з-під завалів дістали 18 загиблих котів
8 вересня, 04:31
Новий пам'ятний знак присвячений воєнній розвідці
На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)
5 вересня, 16:23
Поліція розслідує обставини подвійного вбивства у центрі столиці
У Києві знайдено задушеними жінку та її 14-річну доньку. Імовірний убивця скоїв самогубство
12 вересня, 08:24
Судове засідання у справі про вбивство підлітка на столичному фунікулері, 17 вересня 2025 р
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: обвинувачений Косов визнав провину та покаявся
17 вересня, 13:17
Пес Міща, чия історія вмить стала відомою усій країні
Пес Міша, якого не пускали у метро: що зараз із твариною та чому не заспокоюються соцмережі
18 вересня, 12:30
Найближчим часом мають розпочатися протиаварійні та консерваційні заходи у будівлі Кабміну
Обстріл будівлі Кабміну: погоджено першочергові роботи у Будинку уряду України
19 вересня, 13:31
Свідок побиття тварини зробив власнику зауваження і зафіксував його поведінку на телефон
У Києві затримано чоловіка, який побив свого собаку на очах у перехожих
26 вересня, 09:07
Постраждалого 40-річного киянина госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки
Напад на велосипедиста у Києві: постраждалий розповів про свій стан та конфлікт з водієм
Вчора, 08:28

Новини

Концерт із російськомовним репом у столиці скасовано після втручання КМВА
Концерт із російськомовним репом у столиці скасовано після втручання КМВА
Вища рада правосуддя відсторонила столичну суддю
Вища рада правосуддя відсторонила столичну суддю
У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж
У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж
У Києві двоє котів самостійно відкрили двері та втекли з квартири
У Києві двоє котів самостійно відкрили двері та втекли з квартири
В Україну повернувся цивільний, який потрапив у неволю під час окупації Бучі
В Україну повернувся цивільний, який потрапив у неволю під час окупації Бучі
У Києві низка посадовців на солі та амброзії «наварила» собі на підозри
У Києві низка посадовців на солі та амброзії «наварила» собі на підозри

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua