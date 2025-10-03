У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж
У київському торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall відкрився перший в Україні і Східній Європі ресторан KFC, де меню повністю складається з рослинних альтернатив м’яса. Про це повідомляє «Главком».
Ресторан позиціонується як вегетаріанський, із використанням молочних продуктів і яєць. Готують тут на основі мікопротеїну – білкового продукту з гриба, багатого на клітковину, без холестерину та з меншим вуглецевим слідом, ніж м’ясо.
У меню – адаптовані класичні страви KFC, як-от «Веджі бургер» і «Веджі твістер», а також нові позиції, зокрема рисбокс із веджі-стрипсами та салати.
Дизайн ресторану виконаний у зеленій гамі з рослинними мотивами, а на фасаді розміщено напис «100% смаку. 0% курки» замість традиційного логотипа. Відкриття власники пояснюють зростанням попиту на рослинні альтернативи.
Поява «зеленого» KFC одразу викликала бурхливу реакцію у соцмережах. Так, киянин Денис Безлюдько пожартував: «Цей KFC зламався, несіть наступний», і запропонував перейменувати його на KFM (Kentucky Fried Mushrooms).
У коментарях користувачі запитують, чи можна в меню знайти «нормальне м’ясо», водночас визнаючи, що такий формат є сміливим маркетинговим кроком і може зацікавити нову аудиторію. Є й такі, шо заявляють про свої порушені права через те, що не знайшли у ресторані звичної курки.
Нагадаємо, французький стартап 77 Foods представив веганські бекон та сало, які не втрачають структури під час приготування та за смаком і виглядом максимально нагадують справжні тваринні продукти.
