Столичний ТРЦ Gulliver відновлює роботу: названо дату

Комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про поступове відкриття торгово-офісного комплексу Gulliver. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ощадбанк.

Зазначається, що 12 грудня для відвідувачів відкриються торговельні площі першого та мінус першого поверхів. Перелік магазинів буде повідомлено окремо.

«У відкритих зонах комплексу діятиме постійний контроль дотримання вимог цивільного захисту для безпеки кожної людини. Всі орендарі звільняються від орендної плати на час вимушеного призупинення роботи комплексу. Строки відкриття інших поверхів визначатимуть в міру подальшої ліквідації причин можливого настання надзвичайної ситуації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торгово-розважальний і бізнес-центр Gulliver у столиці 30 жовтня зупинив роботу. «Ощадбанк», один із двох нових співвласників центру, каже, що причина в перешкодах від колишнього власника – компанії «ТриО».