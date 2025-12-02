Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичний ТРЦ Gulliver відновлює роботу: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Столичний ТРЦ Gulliver відновлює роботу: названо дату
У відкритих зонах комплексу діятиме постійний контроль дотримання вимог цивільного захисту для безпеки кожної людини
фото: Ощадбанк/Facebook

Для відвідувачів відкриються торговельні площі першого та мінус першого поверхів

Комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про поступове відкриття торгово-офісного комплексу Gulliver. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ощадбанк.

Зазначається, що 12 грудня для відвідувачів відкриються торговельні площі першого та мінус першого поверхів. Перелік магазинів буде повідомлено окремо.

Столичний ТРЦ Gulliver відновлює роботу: названо дату фото 1

«У відкритих зонах комплексу діятиме постійний контроль дотримання вимог цивільного захисту для безпеки кожної людини. Всі орендарі звільняються від орендної плати на час вимушеного призупинення роботи комплексу. Строки відкриття інших поверхів визначатимуть в міру подальшої ліквідації причин можливого настання надзвичайної ситуації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торгово-розважальний і бізнес-центр Gulliver у столиці 30 жовтня зупинив роботу. «Ощадбанк», один із двох нових співвласників центру, каже, що причина в перешкодах від колишнього власника – компанії «ТриО».

Теги: Київ Ощадбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Сьогодні, 20:11
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 29-30 листопада
28 листопада, 14:02
Мер Києва заявив, що проєкт, який запроваджується у столиці, є унікальним з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
21 листопада, 14:12
Зміни торкнулися усіх груп споживачів
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
21 листопада, 12:38
Тотальний блекаут накриє Київ 21 листопада
Два повні блекаути чекають Київ: коли не буде світла у всьому місті
21 листопада, 00:05
33-річний киянин знімав провокативні відео заради лайків та розваги, без жодного усвідомлення наслідків
Провокативні відео з «поліцейськими»: у Києві протягом року оштрафовано понад 10 блогерів
20 листопада, 20:10
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
20 листопада, 18:02
Мурал Тарасу Давидюку створено на одній із набережних столиці
У Києві скандально відома художниця намалювала мурал, який було заборонено у Рівному
20 листопада, 10:59
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 18-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
17 листопада, 17:07

Новини

Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП
Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП
Столичний ТРЦ Gulliver відновлює роботу: названо дату
Столичний ТРЦ Gulliver відновлює роботу: названо дату
«Совок на марші»: колишня дружина загиблого героя розповіла, як отримувала урну у Київському крематорії
«Совок на марші»: колишня дружина загиблого героя розповіла, як отримувала урну у Київському крематорії
У Броварському районі чоловік побив товариша рушницею
У Броварському районі чоловік побив товариша рушницею
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua