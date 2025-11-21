Головна Київ Новини
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Зміни торкнулися усіх груп споживачів
колаж: glavcom.ua

Киянам рекомендують перевірити свій додаток «Київ Цифровий» та скоригувати свої плани з урахуванням нових часових рамок відключень 

У додатку «Київ Цифровий» оновилися графіки стабілізаційних відключень електроенергії для низки споживачів. Зміни торкнулися усіх груп споживачів, де скориговано часові інтервали, коли світло буде гарантовано відсутнє. Про це повідомляє «Главком». 

Оновлені графіки відсутності світла у Києві 21 листопада

Група 1.1:

  • Було: 00:00 до 00:30; 07:00 до 14:30; 17:30 до 00:00
  • Стало: 00:00 до 00:30; 07:00 до 11:30; 17:30 до 21:30

Група 1.2:

  • Було: 00:00 до 04:00; 07:00 до 14:30; 17:30 до 00:00
  • Стало: 00:00 до 04:00; 07:00 до 10:00; 17:30 до 21:30

Група 2.1:

  • Було: 00:00 до 00:30; 07:00 до 14:30; 17:30 до 21:30
  • Стало: 00:00 до 00:30; 07:00 до 10:00; 17:30 до 21:30

Група 2.2:

  • Було: 00:00 до 00:30; 08:00 до 14:30; 17:30 до 21:30
  • Стало: 00:00 до 00:30; 08:00 до 11:30; 17:30 до 21:30

Група 3.1:

  • Було: 00:00 до 04:00; 06:00 до 07:30; 10:30 до 18:00; 21:00 до 24:00
  • Стало: 00:00 до 04:00; 06:00 до 07:30; 10:30 до 14:30; 21:00 до 24:00

Група 3.2:

  • Було: 00:00 до 07:30; 10:30 до 18:00; 21:00 до 24:00
  • Стало: 00:00 до 07:30; 10:30 до 14:30; 21:00 до 24:00

Група 4.1:

  • Було: 00:00 до 04:00; 06:00 до 07:30; 10:30 до 18:00; 21:00 до 24:00
    Стало: 00:00 до 04:00; 06:00 до 07:30; 10:30 до 14:30; 21:00 до 24:00

Група 4.2:

  • Було: 00:00 до 04:00; 10:30 до 18:00; 21:00 до 24:00
  • Стало: 00:00 до 04:00; 10:30 до 14:30; 21:00 до 24:00

Групи 5.1 та 5.2:

  • Було: 03:30 до 11:00; 14:00 до 20:30
  • Стало: 03:30 до 11:00; 14:00 до 18:00

Групи 6.1 та 6.2:

  • Було: 03:30 до 11:00; 14:00 до 21:30
  • Стало: 03:30 до 11:00; 14:00 до 18:00

Нагадаємо, 21 листопада, у Києві відключатимуть електропостачання згідно з графіками ДТЕК. Протягом доби вся столиця залишатиметься без світла двічі.

Два тотальні блекаути, під час яких буде відсутнє електропостачання для всіх груп споживачів, планується:

  • з 10:30 до 11:00;
  • з 17:30 до 18:00.

Мешканців просять зважати на тимчасову відсутність електроенергії та підготуватись до можливих незручностей.

