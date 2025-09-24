Які столичні торгові центри понесли найбільші збитки: дослідження

Торговельно-розважальний центр Ocean Plaza у 2024 році отримав дохід 1,1 млрд грн, але завершив рік зі значним збитком

Збитки ТРЦ Ocean Plaza у першому півріччі 2025 року склали 130 млн грн

Дослідження фінансових показників показало, що найбільші збитки за перше півріччя 2025 року серед п'яти найбільших торговельних центрів Києва отримали Ocean Plaza, Respublika Park та Blockbuster Mall. Про це свідчить аналіз фінансових результатів, проведений аналітиками платформи Vkursi, інформує «Главком».

Згідно з дослідженням, найзбитковішим виявився торговельно-розважальний центр Ocean Plaza (165 тис. кв. м, товариство з обмеженою відповідальністю «ІС «Либідь») у 2024 році отримав дохід 1,1 млрд грн, але завершив рік зі значним збитком – 1,4 млрд грн. У першому півріччі 2025 року дохід становив 733,8 млн грн (66,7% від рівня попереднього року). Водночас збитки скоротилися, але залишилися суттєвими і склали 130 млн грн.

Торговельно-розважальний центр Respublika Park (300 тис. кв. м, товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЦ Республіка») у 2024 році задекларував дохід 1,5 млрд грн та прибуток 47,3 млн грн. Як свідчить дослідження, у першому півріччі 2025 року дохід зріс до 851,5 млн грн (56,8% від річного обсягу 2024 року). Водночас фінансовий результат змінився у гірший бік – зафіксовано збиток у 19,6 млн грн.

Порівняння прибутків п'яти найбільших ТРЦ Києва

Торговельно-розважальний центр Blockbuster Mall, що працює через товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестбуд гарант», має площу 450 тис. кв. м. У 2024 році торговий центр отримав дохід 270,2 млн грн, однак завершив рік із збитком у 460 млн грн. За перше півріччя 2025 року дохід склав 146,8 млн грн (54,3% від показника всього 2024-го), а чистий результат – збиток у 15 млн грн.

Торговельно-розважальний центр Dream Town, що має площу 167 тис. кв. м і працює через товариство з обмеженою відповідальністю «Віта Верітас», у 2024 році задекларував дохід 684,2 млн грн при збитку 17,5 млн грн. Проте у першому півріччі 2025-го ситуація покращилася, зазначають аналітики. Дохід компанії склав 362,4 млн грн (53% від рівня 2024 року), а фінансовий результат вийшов у «плюс» – прибуток 2,8 млн грн.

Порівняння доходів п'ятірки найбільших ТРЦ Києва інфоргафіка: Vkursi

Найвищі прибутки серед п'яти найбільших показав ТРЦ Lavina Mall, який має загальну площу 170 тис кв м і працює під юридичною особою «ТРЦ Лавина». Дохід у 2024 році сягнув 1,8 млрд грн, а прибуток – всього 184 тис грн. Виручка в першому півріччі 2025 – 774 млн грн (43% від обсягу за 2024 рік), а прибуток – 44,7 млн грн.

Нагадаємо, «Укрексімбанк» та «Ощадбанк» отримали право власності на торгово-розважальний центр «Гулівер» у столиці, який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. «Ощадбанк» отримав 80%, а «Укрексімбанк» – 20%. Процедура стягнення була розпочата двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ «Три О» – боржником, який був власником ТРЦ «Гулівер» – своїх зобов'язань за кредитним договором.