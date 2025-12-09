Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»: затримано другого підозрюваного

Посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду

Затриманий продав вибухонебезпечні предмети 40-річному мешканцю Тернополя

У Києві правоохоронці затримали другого учасника кримінального ланцюга, причетного до вибуху в сортувальному центрі «Укрпошти» в Солом’янському районі, що стався наприкінці жовтня. Ним виявився 52-річний киянин, який нелегально збував боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Як повідомляє поліція Києва, затриманий продав вибухонебезпечні предмети 40-річному мешканцю Тернополя. Останній придбав їх через інтернет-оголошення для подальшого виготовлення «сувенірів».

Поліцейські Києва затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на «Укрпошті» у Солом’янському районі столиці фото: Національна поліція України

Нагадаємо, подія трапилась 30 жовтня у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі «Укрпошти». Тоді, під час огляду посилки стався вибух внаслідок чого постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби. Вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду.

Вмбух стався 30 жовтня у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі «Укрпошти» фото: Національна поліція України

За даними поліції, чоловіка було затримано та оголошено йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі співробітники карного розшуку спільно з працівниками СБУ встановили продавця вибухонебезпечного товару – 52-річного киянина, який нелегально збував вибухові предмети. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси: постріл гранатомета, частини від боєприпасів та набої. Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження вилученого.

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.