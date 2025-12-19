Головна Київ Новини
Поліція Києва розпочала перевірку через відео з побиттям дівчинки в одній зі шкіл

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліція Києва розпочала перевірку через відео з побиттям дівчинки в одній зі шкіл
фото з відкритих джерел, ілюстративне

Поліцейські встановлюють особи всіх учасників конфлікту та з’ясовують деталі події для надання правової оцінки діям підлітків

У Солом’янському районі столиці хлопці побили дівчинку у коридорі однієї зі шкіл. Кадри знущань над дитиною, зняті на мобільний телефон, потрапили у соціальні мережі, де їх і виявили правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

На відео зафіксовано, як один із підлітків тягає дівчинку по підлозі коридору, а інший з розгону б’є її ногою в спину. Весь цей час за кадром чути сміх дівчини, яка фіксувала інцидент на відео. Примітно, що серед великої компанії очевидців лише одна школярка спробувала заступитися за постраждалу.

Щоб побачити відео, перейдіть за посиланням. Увага, відео містить кадри жорстокості, 18+!

Правоохоронці оперативно відреагували на інцидент, виявлений під час моніторингу соціальних мереж. У пресслужбі поліції Києва повідомили, що за фактом ймовірного побиття в навчальному закладі розпочато перевірку. До школи вже прибули працівники ювенальної поліції, які працюють із адміністрацією закладу та опитують учнів. Наразі поліцейські встановлюють особи всіх учасників конфлікту та з’ясовують деталі події для надання правової оцінки діям підлітків. 

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районному управлінні поліції Київщини розпочато досудове розслідування щодо бійки між підлітками в місті Ірпінь. Інцидент був зафіксований на відео, яке було опубліковано в одному з телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж. Конфлікт стався поблизу Алеї пам'яті Героїв, які загинули, захищаючи Україну. Поліцейські вже встановили всіх учасників інциденту.

На Дніпропетровщині розпочато кримінальне провадження за фактом катування неповнолітньої дівчини. За даними прокуратури, увечері 12 грудня група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину в місті Павлоград, фіксуючи все на камеру. Згодом вказане відео було опубліковане у низці інтернет-ресурсів.

