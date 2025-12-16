Поліція застосувала зброю в Новобіличах під час затримання порушника

Під час затримання зловмисник у Новобіличах чинив опір поліції

Сьогодні, 16 грудня, на території житлового масиву Новобіличі у Києві поліцейські затримали порушника, який чинив опір і використав газ дратівливої дії проти правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що під час затримання зловмисник чинив опір. Щоб припинити протиправні дії, співробітник поліції був змушений здійснити попереджувальний постріл у повітря.

Наразі порушника затримано. Вирішується питання щодо правової кваліфікації його дій.

Нагадаємо, увечері 14 грудня у Луцьку сталася стрілянина. Поліція прибула на місце подій, згодом правопорушника було затримано. Стрілянина сталася близько 18 години вечора, тоді поліція отримала повідомлення про інцидент. З’ясувалося, що громадянин, який здійснив три постріли, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що у Бучанському районі на Київщині сталася бійка за участю підлітків. Відео, на якому відбувається бійка між юнаками, було виявлено в одному із телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж. Правоохоронці встановили, що інцидент трапився у місті Ірпінь, біля Алеї памʼяті Героям, які загинули захищаючи країну під час війни.