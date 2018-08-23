Столичний метрополітен змінить роботу у День Незалежності



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Метро працюватиме на дві години довше

24 серпня, у День Незалежності України, буде внесено зміни у роботу київського метро. Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену.

Так, з ранку до закінчення військового параду станція метро «Хрещатик» буде зачинено на вхід та вихід на вул. Інститутську. Станція «Майдан Незалежності» зачиняється на вхід та вихід. Перехід між цими двома станціями працюватиме.

Крім того, 24 серпня столичний метрополітен працюватиме на дві години довше, на час святкування і концерту.





Як відомо, у Києві розпочалися заходи до Дня Незалежності України. Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День Державного Прапора. У Києві в День Державного Прапора України встановлено національний рекорд. На вулицях міста розгорнули найдовший у країні прапор.