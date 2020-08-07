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    Новини

    Столичного підрядника підозрюють у розкраданні коштів, виділених на ремонт стадіону

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    Столичного підрядника підозрюють у розкраданні коштів, виділених на ремонт стадіону

    Підрядник не в повному обсязі реконструював шкільний стадіон у Подільському районі

    Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру директору підрядної організації у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Згідно з матеріалами слідства, керівник приватного виробничо-будівельного підприємства під час виконання договору підряду щодо реконструкції шкільного стадіону середньої школи у Подільському районі Києва не в повному обсязі виконав роботи, передбачені проектно-технічною документацією, а саме не встановив світильники, прожектор, стенди для жиму, велопарковку, лави для запасних тощо.

    Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші факти розкрадання бюджетних коштів.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими управління поліції в метрополітені Головного управління поліції в Києві під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів місцевої прокуратури.

    Як повідомлялося раніше, Служба безпеки виявила масштабне розкрадання державних коштів, які були виділені на реконструкцію аеропорту «Бориспіль».

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