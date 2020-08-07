Столичного підрядника підозрюють у розкраданні коштів, виділених на ремонт стадіону



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Підрядник не в повному обсязі реконструював шкільний стадіон у Подільському районі

Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру директору підрядної організації у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, керівник приватного виробничо-будівельного підприємства під час виконання договору підряду щодо реконструкції шкільного стадіону середньої школи у Подільському районі Києва не в повному обсязі виконав роботи, передбачені проектно-технічною документацією, а саме не встановив світильники, прожектор, стенди для жиму, велопарковку, лави для запасних тощо.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші факти розкрадання бюджетних коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими управління поліції в метрополітені Головного управління поліції в Києві під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів місцевої прокуратури.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки виявила масштабне розкрадання державних коштів, які були виділені на реконструкцію аеропорту «Бориспіль».