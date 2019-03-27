Столичну компанію звинувачують у привласненні 14 млн грн, виділених на будівництво казарм



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Казарми для військовослужбовців повинні були побудувати на території міста Новоград-Волинський Житомирської області Фото: Прокуратура Києва

Оголошено підозру засновнику, директору та головному бухгалтеру будівельної фірми

Правоохоронцями викрито посадовців столичної будівельної компанії, які привласнили понад 14,4 млн гривень, виділених на будівництво житлових комплексів (казарм поліпшеного типу) для військовослужбовців за рахунок Державного бюджету України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Встановлено, що у 2018 році Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони України уклало з приватною будівельною компанією ряд договорів на виконання робіт із будівництва житла для військовослужбовців на території міста Новоград-Волинський Житомирської області. Сума замовлення склала 54,5 млн грн. У подальшому на банківські рахунки вказаної будівельної компанії у якості авансового платежу було перераховано близько 15 млн гривень, за які упродовж трьох місяців з моменту отримання підрядник мав закупити необхідні для будівництва матеріали, конструкції та вироби», - розповіли в прокуратурі.

«Однак, діючи всупереч вимогам законодавства та з метою незаконного заволодіння державними коштами директор підрядної фірми разом з іншими службовими особами цієї компанії, провели ряд безтоварних операцій з підконтрольними фірмами. У такий спосіб державні кошти були виведені у тіньовий сектор економіки, привласнені зловмисниками та використані на придбання нерухомості, особистих транспортних засобів та інші потреби», - повідомили правоохоронці.

Внаслідок вчинення вказаних дій Державному бюджету завдано збитки на суму понад 14,4 млн гривень, що підтверджено висновком експертизи.

За результатом розслідування трьом особам, а саме засновнику, директору та головному бухгалтеру вказаної будівельної фірми оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та арешт наявного майна.

Крім того вживаються заходи цивільного-правового характеру щодо стягнення з компанії вказаних коштів. У свою чергу Міністерством оборони України ще у 2018 році договори із цим підрядником розірвано.