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Пів року, а може, і більше? Кличко уточнив, скільки ремонтуватимуть метро

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пів року, а може, і більше? Кличко уточнив, скільки ремонтуватимуть метро
Віталій Кличко
фото: скриншот відео

Мер столиці спростував спекуляції щодо затоплення метро

У Києві ділянку між станціями метро «Деміївська» – «Теремки» буде закрито орієнтовно на пів року. Однак ремонт може завершитися як раніше, так і пізніше. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в етері телеканалу «Київ24».

«Пів року – це приблизний термін закриття станцій метро. Це може бути як більше, аніж пів року, так і менше», – сказав міський голова.

За словами Кличка, найближчим часом буде проведена фахова оцінка та оприлюднений більш точний термін ремонту.

Також він спростував спекуляції щодо затоплення метро.

«Багато спекуляцій на цю тему. Наприклад, інформації, що станцію затопило тощо. Але насправді затоплення нема. Науково-дослідницький інститут зараз проводить обстеження для того, щоб дати чітку відповідь, що відбулося. Конструкція чи гідроізоляція не так зроблені, чи був зсув грунтів. Найближчим часом ми чітко дамо відповіді на ці питання», – запевнив мер Києва.

Він наголосив, що столична влада зробила все, щоб попередити виникнення надзвичайної ситуації, яка могла б мати наслідки.

Нагадаємо, що Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. 

Також повідомлялося, що між закритими станціями метро «Деміївська» – «Теремки» 13 грудня може відбутися тестування човникового руху. 

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Теги: Київ метро ремонт

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