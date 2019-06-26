Страшні затори через ремонт шляхопроводу: столична влада просить киян потерпіти



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Капітальний ремонт шляхопроводу передбачає обмеження, а не закриття руху

Київська міська державна адміністрація звертається до киян із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов’язаних зі здійсненням капітального ремонту шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошин.

У КМДА запевняють – капітальний ремонт шляхопроводу є надзвичайно важливим для безпеки усіх киян, що ним користуються, адже споруда не ремонтувалася із 1965 року і була визнана аварійно-небезпечною. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Для виконання капремонту та задля безпеки пішоходів, пасажирів громадського транспорту та автомобілістів обмежено рух автотранспорту, а також призупинено роботу лінії швидкісного трамваю. Ремонтні роботи на трамвайному полотні – це першочергова задача дорожників, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв – зазначають у КК «Київавтодор».

За інформацією комунальної корпорації, дорожники здійснять ремонт опор, несучих конструкцій, мостового полотна автопроїздів, трамвайної частини та тротуарів. Також буде виконано повну заміну балок прогонових будов під тротуаром з обох боків шляхопроводу. Окрім оновлення прогонової будови, там вкладуть нову гідроізоляцію і замінять колії. Ці роботи виконуватимуть першочергово. Відновити трамвайний рух планують до 30 вересня.

Зазначимо, що капітальний ремонт передбачає обмеження, а не закриття руху. Для автотранспорту залишили по 1 смузі. Це, звичайно, ускладнює рух транспорту в години пік, однак є необхідним заходом з метою організації безпечного руху на період капітального ремонту.

Після виконання капітального ремонту шляхопровід отримає друге життя і забезпечуватиме безпечні та комфортні умови руху ним для транспорту та пішоходів.

Як повідомлялося, з 22 червня буде розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу.

На час реконструкції буде тимчасово змінено рух громадського транспорту.

Через ремонт шляхопроводу спостерігаються великі затори.