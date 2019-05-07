Стрілянина в пабі на Оболоні: ветерана Регешу відпустили на поруки депутатів



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Суд віддав на поруки добровольця Регешу, який під час стрілянини поранив журналіста Фото: С14

Заяву про взяття на поруки подали п'ятеро народних депутатів України

Оболонський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану бойових дій на Донбасі Володимиру Регеші, який поранив журналіста видання «Настоящее время» під час стрілянина біля одного з пабів у Києві.

Регешу відпустили під особисту поруку депутатів.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона розповіла, що заяву про взяття на поруки подали п'ятеро народних депутатів України (кожен окремо). Це, зокрема, Оксана Корчинська, Андрій Левус, Єгор Соболєв, Андрій Антонищак та Сергій Висоцький.

«Суд зважив на те, що вони заслуговують довіри й здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому відправив його на поруки», — зазначила Максимець.

Вона додала, що суд зобов'язав Регешу з'являтися на виклики у провадженні та повідомляти про зміну місця проживання.

Як повідомила прес-служба столичної поліції, правопорушник вирішив здатися та самостійно приїхав до територіального управління поліції. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, Київська місцева прокуратура №5 повідомила про підозру 45-річному мешканцю столиці, який вчинив стрілянину та поранив журналіста.

Також у поліції повідомили, що конфлікт між чоловіками виник через ревнощі і вже не вперше.

Джерело: Громадське