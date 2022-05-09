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    На Київщині повністю відновлені пасажирські перевезення

    Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області - На Київщині повністю відновлені пасажирські перевезення
    Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області
    фото: puls.in.ua

    Автобуси курсують в усі райони столичного регіону

    У Київській області повністю відновлено рух приміських маршруток. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

    Автобуси курсують в усі райони столичного регіону.

    «Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області», – написав глава ОВА.

    За його словами, в області вже відновили роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів. Залучено близько 350 транспортних засобів.

    З 5 травня запущені наступні маршрути:

    • № 339 (11) Ірпінь (залізничний вокзал)-Михайлівка-Рубежівка (Забуччя)-Червоний хутір;
    • № 381 Буча-Київ;
    • №394 Синяк-Київ.

    Нагадаємо, у Київській області з понеділка, 2 травня, запрацювали три автобусних маршрути з Гостомеля, Луб'янки та Шибеного до Києва.

    Нагадаємо, нова тимчасова переправа через річку Ірпінь була збудована в стислі терміни, аби якомога швидше відновити рух на ділянці важливого маршруту М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

    Як раніше повідомили у Міністерстві інфраструктури, більшість об'єктів зруйнованої транспортної інфраструктури можна відновити протягом двох років, а основні зроблять за один рік.

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    Теги: росія окупанти громадський транспорт війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині повністю відновлені пасажирські перевезення