Суд дав десять років тюрми маніяку, який ґвалтував жінок у столичному парку



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Жертвами ґвалтівника-рецидивіста стали шість жінок

Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено зловмисника за вчинення серії розбійних нападів на жінок, поєднаних з сексуальним насильством.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«47-річний обвинувачений, будучи раніше неодноразово судимим за корисливі злочини, підстерігав жінок у лісопарковій зоні парку «Сирецький гай» та вчиняв напади з метою заволодіння їхнім майном та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, упродовж жовтня 2017-го - липня 2018 року жертвами злочинів стали 6 жінок.

Вироком Подільського районного суду з урахуванням позиції прокурора обвинуваченого визнано винним за ч. 2 ст. 187 та ч. 2 ст. 153 КК України та засуджено до максимального покарання, передбаченого інкримінованими статтями Кримінального кодексу України, а саме до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

До вступу вироку у законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.

Як повідомлялося, на початку лютого у Сирецькому парку за загадкових обставин загинув 20-річний студент із Тернопільщини.

У самому парку коїться щось дивне. «Звертаємо Вашу увагу, що останнім часом з'явилися повідомлення від відвідувачів парку про спроби нападу невідомого чоловіка у вечірній (темний) час, місце, де сталися такі випадки - поряд з мостом-віадук», – повідомляється на офіційній сторінці Сирецького парку у Facebook.