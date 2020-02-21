  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд дав десять років тюрми маніяку, який ґвалтував жінок у столичному парку

    • Розсилка
    Суд дав десять років тюрми маніяку, який ґвалтував жінок у столичному парку

    Жертвами ґвалтівника-рецидивіста стали шість жінок

    Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено зловмисника за вчинення серії розбійних нападів на жінок, поєднаних з сексуальним насильством.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «47-річний обвинувачений, будучи раніше неодноразово судимим за корисливі злочини, підстерігав жінок у лісопарковій зоні парку «Сирецький гай» та вчиняв напади з метою заволодіння їхнім майном та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом», - йдеться в повідомленні.

    За даними слідства, упродовж жовтня 2017-го - липня 2018 року жертвами злочинів стали 6 жінок.

    Вироком Подільського районного суду з урахуванням позиції прокурора обвинуваченого визнано винним за ч. 2 ст. 187 та ч. 2 ст. 153 КК України та засуджено до максимального покарання, передбаченого інкримінованими статтями Кримінального кодексу України, а саме до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

    До вступу вироку у законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.

    Як повідомлялося, на початку лютого у Сирецькому парку за загадкових обставин загинув 20-річний студент із Тернопільщини.

    У самому парку коїться щось дивне. «Звертаємо Вашу увагу, що останнім часом з'явилися повідомлення від відвідувачів парку про спроби нападу невідомого чоловіка у вечірній (темний) час, місце, де сталися такі випадки - поряд з мостом-віадук», – повідомляється на офіційній сторінці Сирецького парку у Facebook.

    прокуратура Київ суд кримінал зґвалтування злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ