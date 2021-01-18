Суд повернув столичній громаді приміщення вартістю понад 10 млн грн

Шахраї привласнили приміщення в Києві на підставі підробленого рішення донецького суду

За сприяння Київської місцевої прокуратури № 9 на користь столичної громади витребувано з незаконного володіння фізичної особи нежитлове приміщення у Солом’янському районі Києва та поновлено речове право у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

На підставі неіснуючого рішення Ворошиловського районного суду Донецька нежитлове приміщення площею понад 300 кв. м вартістю понад 10,5 млн гривень вибуло з комунальної власності та було зареєстровано за приватною особою.

Крім того, встановлено, що суд взагалі не розглядав та не приймав жодного рішення про визнання права власності на вказане нерухоме майно за приватною особою.

Зважаючи на грубі порушення законодавства та інтересів столичної громади, місцева прокуратура заявила позов про витребування даного об’єкту нерухомості з незаконного володіння, який судом задоволено та наразі реально виконано.

Нагадаємо, Київська місцева прокуратура №10 звернулась до суду з позовом про повернення столичній громаді нежитлових приміщень вартістю понад 10 млн гривень, що розташовані на вул. Богдана Хмельницького в історичному центрі міста.

Раніше прокуратура завершила досудове розслідування відносно киянина за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва на території Старого Подолу в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».