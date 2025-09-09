Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд призначив покарання чоловікові, який викрав рюкзак військового у метро

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд призначив покарання чоловікові, який викрав рюкзак військового у метро
Поліцейські виявили, що рюкзак викрав 42-річний неодноразово судимий уродженець Закарпатської області, який нещодавно приїхав до столиці
фото: Національна поліція України

За матеріалами слідства, чоловік помітив, як один із пасажирів відволікся та залишив рюкзак на лавці

Уродженець Закарпатської області у березні 2025 року викрав рюкзак у військовослужбовця у столичному метрополітені на станції «Вокзальна». Суд призначив покарання – п’ять років та один місяць позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Національної поліції у місті Києві, інформує «Главком».

Правоохоронці повідомили, що у березні 2025 року військовослужбовець звернувся до Київської поліції, чоловік виявив відсутність свого наплічника на станції метро «Вокзальна». У рюкзаку знаходились два ноутбуки, бездротові навушники та два мобільні телефони.

«Поліцейські виявили, що рюкзак викрав 42-річний неодноразово судимий уродженець Закарпатської області, який нещодавно приїхав до столиці», – ідеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, закарпатець помітив, як один із пасажирів відволікся та залишив рюкзак на лавці. Чоловік непомітно забрав його та вийшов з метро.

Суд визнав 42-річного закарпатця винним за ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років та одного місяця позбавлення волі.  

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва виніс вирок 21-річному чоловіку, який зухвало пограбував військовослужбовця. Зловмисник проведе за ґратами сім років. Інцидент стався у лютому 2025 року. До правоохоронців звернувся військовий, який повідомив, що повертаючись ввечері додому зі служби, став жертвою грабіжника. 21-річний раніше судимий за аналогічні злочини зловмисник помітив потерпілого біля однієї зі станцій метро та прослідкував за ним. Дочекавшись слушного моменту, він накинувся на військового та вихопив сумку, в якій знаходилися ноутбук та мобільний телефон.

Також повідомлялося, що у столиці затримали чоловіка, який пограбував військового, що втратив кінцівку під час виконання бойових завдань під Курськом. Зловмисник вихопив 5 тис. грн у захисника, коли той на кріслі колісному зупинився біля магазину.

Теги: метро поліція чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисник на час слідства перебуватиме під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі
У Києві затримано зловмисника, який обікрав військового на кріслі колісному
4 вересня, 10:37
Їжу та боєприпаси Вуду доставляли й скидали з важких бомберів
Боєць пів року стримував ворога у зруйнованому Вовчанську
30 серпня, 18:15
У Києві відкриється другий вестибюль станції метро «Іподром»: дата
У Києві відкриється другий вестибюль станції метро «Іподром»: дата
29 серпня, 17:51
РФ та Білорусь можуть визнати спонсорами тероризму
Через викрадення українських дітей РФ та Білорусь хочуть визнати спонсорами тероризму
18 серпня, 04:25
Під час перевірки документів чоловік несподівано дістав ніж і завдав удару поліцейському у скроневу ділянку
У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК
16 серпня, 13:27
За низку шахрайств тернополянину загрожує до трьох років позбавлення волі
У Тернополі шахрай розраховувався в магазинах сувенірними грошима
14 серпня, 20:01
Чоловік понесе покарання за те, що застрелив собаку на Київщині
На Київщині чоловік застрелив сусідського собаку: що йому загрожує
13 серпня, 14:52
До незаконної діяльності причетні 9 осіб
Схема з фіктивними дітьми: посадовці РАЦС допомагали чоловікам тікати за кордон
12 серпня, 18:19
Рятувальники підняли чоловіка на поверхню та передали медикам для огляду
На Київщині рятувальники вдруге дістали нетверезого чоловіка з одного й того ж колодязя
12 серпня, 00:57

Новини

Всесвітньо відомий художник Іван Марчук подарував свою картину Музею історії Києва
Всесвітньо відомий художник Іван Марчук подарував свою картину Музею історії Києва
Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні
Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні
Суд призначив покарання чоловікові, який викрав рюкзак військового у метро
Суд призначив покарання чоловікові, який викрав рюкзак військового у метро
Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян
Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян
Київ попрощався із 19-річною військовою Дар’єю Лопатіною (фото)
Київ попрощався із 19-річною військовою Дар’єю Лопатіною (фото)
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
12K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
5077
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2297
У великих російських містах дефіцит бензину
1965
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua