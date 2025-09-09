Суд призначив покарання чоловікові, який викрав рюкзак військового у метро

Поліцейські виявили, що рюкзак викрав 42-річний неодноразово судимий уродженець Закарпатської області, який нещодавно приїхав до столиці

Уродженець Закарпатської області у березні 2025 року викрав рюкзак у військовослужбовця у столичному метрополітені на станції «Вокзальна». Суд призначив покарання – п’ять років та один місяць позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Національної поліції у місті Києві, інформує «Главком».

Правоохоронці повідомили, що у березні 2025 року військовослужбовець звернувся до Київської поліції, чоловік виявив відсутність свого наплічника на станції метро «Вокзальна». У рюкзаку знаходились два ноутбуки, бездротові навушники та два мобільні телефони.

«Поліцейські виявили, що рюкзак викрав 42-річний неодноразово судимий уродженець Закарпатської області, який нещодавно приїхав до столиці», – ідеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, закарпатець помітив, як один із пасажирів відволікся та залишив рюкзак на лавці. Чоловік непомітно забрав його та вийшов з метро.

Суд визнав 42-річного закарпатця винним за ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років та одного місяця позбавлення волі.

