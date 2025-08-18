Через викрадення українських дітей РФ та Білорусь хочуть визнати спонсорами тероризму

Сенатори США планують подати законопроєкт, який передбачає визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму через викрадення дітей з України

Сенатори Сполучених Штатів Ліндсі Грем та Річард Блюменталь планують подати законопроєкт, який передбачає визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму у зв’язку з викраденням українських дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналістки NBC News Крістен Волкер у соцмережі Х.

За даними Волкер, цю інформацію підтвердило джерело, обізнане із законопроєктом.

«Сенатори Ліндсі Грем, республіканець, і Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту, розглядають можливість внесення до Сенату законопроєкту, який у разі ухвалення може визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей», – зазначила Волкер.

Раніше ми писали, що Fox News опублікував листа, який Меланія Трамп передала Володимиру Путіну через президента США під час їхньої зустрічі на Алясці, інформує «Главком».

У своєму листі до російського диктатора перша леді торкнулася теми важкого становища дітей, які постраждали від війни. Меланія Трамп закликала Путіна «повернути цим дітям сміх і захистити їхню невинність».

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій. Її лист, як стверджується, був переданий перед самітом на Алясці, де Дональд Трамп зустрівся з Путіним. Про це повідомило видання Reuters, пише «Главком».

Як повідомили офіційні особи агентству Reuters, президент Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці.

До слова, Трамп і Путін зустрічалися майже три години на військовій базі США в Анкориджі, не досягнувши угоди про припинення вогню у війні в Україні.