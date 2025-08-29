У Києві відкриється другий вестибюль станції метро «Іподром»: дата

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття

У суботу, 30 серпня, відновить роботу другий вестибюль станції метро «Іподром», вихід до автостанції «Південна» (у напрямку «Виставкового центру»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів із 5:55 до 22:24. Київський метрополітен нагадує, що вестибюль № 2 (у напрямку станції метро «Теремки») працює для пасажирів із 5:52 до 22:27.

«У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на сайті Київської міської ради зареєстровано петицію, що пропонує змінити назви вісьмох станцій столичного метрополітену та одного електродепо. Автор ініціативи, Андрій Патлатюк, вважає, що існуючі назви багатьох станцій не відповідають їхньому реальному географічному розташуванню, що спричиняє плутанину як серед мешканців, так і серед туристів.

До слова, крапка у розслідуванні кримінального провадження щодо підтоплення столичного метрополітену ще не поставлена. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що наразі призначені додаткові експертизи, які мають встановити нові обставини та визначити коло відповідальних осіб.

Кравченко нагадав, що в межах цього кримінального провадження вже були повідомлені підозри на підставі зібраних доказів.