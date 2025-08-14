Головна Країна Кримінал
У Тернополі шахрай розраховувався в магазинах сувенірними грошима

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
За низку шахрайств тернополянину загрожує до трьох років позбавлення волі
фото Нацполіція

У Тернополі оперативники поліції затримали 40-річного жителя обласного центру, раніше судимого за майнові злочини

Мешканець Тернополя упродовж місяця встиг провернути щонайменше шість шахрайських оборудок, заволодівши чужим майном на понад 90 000 гривень. Про це пише «Главком» з посиланням на обласну поліцію.

Схема афериста, як зазначається, була однакова – він розраховувався за товари сувенірними купюрами, що зовні нагадували справжні гроші, або ж брав речі під виглядом оренди та зникав.

Правоохоронці встановили, що у липні зловмисник прийшов до відділення поштового зв’язку, де під приводом отримання посилки заволодів мобільним телефоном вартістю понад 11 000 грн, не сплативши за нього. В одному з магазинів чоловік «придбав» товар за сувенірні 9800 гривень. У торговій точці мобільних аксесуарів розрахувався такими ж «грошима» за навушники, смарт-годинник, колонку та інше приладдя – усе на суму майже 10 000 гривень. Аналогічний випадок стався в магазині чоловічого одягу, де фігурант «купив» речі на понад 7000 гривень. У жителя Збаража, під приводом оренди, зловмисник забрав електросамокат вартістю 40 000 гривень та не повернув його. Останній випадок стався в магазині одного з торгових центрів, де за сувенірні купюри фігурант купив новий телефон вартістю понад 13 000 гривень. 

У Тернополі шахрай розраховувався в магазинах сувенірними грошима фото 1

Як з’ясувалося, на момент скоєння злочинів фігурант перебував у розшуку за вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом вартістю майже 130 тисяч гривень. На нього була винесена ухвала суду – тримання під вартою.

За всіма фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні ряду шахрайств. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителька Тернопільщини отримала 3000 доларів США за вплив на прийняття рішення про повернення тіла загиблого з окупованої території. Тіло загиблого після проведення додаткової судово-медичної експертизи повернули родині на початку червня 2025 року. Але аферистка до цього не мала жодного стосунку, натомість просто вирішила заробити на чужому горі.

Також «Главком» писав, що Нацполіція затримала на Тернопільщині адвокатів-шахраїв, які виманили у забудовника понад $2 млн.

Теги: Тернопіль Тернопільщина шахрайство гроші поліція

