Рух Броварським проспектом частково обмежено до 3 жовтня (схкма)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: glavcom.ua

Роботи проводитимуться поетапно з частковим обмеженням руху транспорту

Із 15 вересня до 3 жовтня частково обмежуватимуть рух Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці. Обмеження повʼязані з продовженням поточного ремонту. Про це йдеться в повідомленні КМДА, інформує «Главком». 

«Комунальне підприємство ШЕУ Дніпровського району планує провести ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття на всій протяжності проспекту в обох напрямках», – йдеться у повідомленні

Повідомляється, що роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 31 жовтня частково буде обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

З 2 вересня до 15 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Богатирською у напрямку центру міста. 

Київ ремонт дороги

