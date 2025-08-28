Всеукраїнська Рада церков вийшла з заявою після масованої атаки РФ на Україну

ВРЦіРО: Висловлюємо своє співчуття родинам загиблих та молимось за тих, хто постраждав від російських терористів

У ніч на 28 серпня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Під ударом опинились: Київ, Вінниччина, Хмельниччина, Запоріжжя та інші українські міста.

Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій опублікувала заяву щодо нічного обстрілу, інформує «Главком».

«Внаслідок обстрілів ракетами і БПЛА були вбиті і поранені мирні мешканці, серед яких є діти, зруйновані й пошкоджені житлові будинки і обʼєкти цивільної інфраструктури, у тому числі дитячий садок, сотні людей втратили своє житло, а тисячі українців пережили жах нічних терористичних атак. Диктаторський російський режим вчергове продемонстрував свою людиноненависницьку природу і злочинну геноцидну політику.

Рішуче засуджуємо чергові терористичні атаки РФ на українські міста і села, які підтверджують, що це є держава-терорист. Будь-яка підтримка, нині виявлена Російській Федерації, є тим самим, що підтримка для вбивців і злодіїв, що тягне очевидну моральну відповідальність. Гроші, зароблені на бізнесі з РФ зараз, заплямовані кровʼю невинно вбитих людей і ця кров волає до Неба про справедливу помсту.

Висловлюємо своє співчуття родинам загиблих та молимось за тих, хто постраждав від російських терористів. Користуючись нагодою, висловлюємо вдячність всім релігійним діячам, вірним різних конфесій та людям доброї волі за підтримку українського народу, молитви за припинення російської воєнної агресії і настання справедливого й сталого миру для України та Європи», – йдеться в заяві.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Також повідомлялось, що після чергової масованої комбінованої атаки Росії на Київ рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару. До робіт залучено авіацію. Гелікоптери ДСНС допомагають гасити масштабні пожежі, які виникли в результаті влучань

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 15 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише два роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.