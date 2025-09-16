Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва їде всесвітньовідомий німецький валторніст, що грає ногами, адже народився без рук

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
До Києва їде всесвітньовідомий німецький валторніст, що грає ногами, адже народився без рук
Один із солістів «Музики чуттів» – Фелікс Клізер, всесвітньовідомий валторніст із Німеччини, який грає на інструменті ногами
фото: felixklieser.de/philharmonia.lviv.ua

Унікальний концерт у Києві. Вперше на одній сцені виступлять митці з інвалідністю та без неї  

21 вересня Національна філармонія України представить проєкт «Музика чуттів», що об’єднує музикантів з України, Німеччини та Польщі, зокрема тих, що мають інвалідність. Через музику та спілкування організатори події планують підняти питання інклюзії, емпатії, подолання бар’єрів – як фізичних, так і внутрішніх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на преслужбу Національної філармонії та Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Автор та композитор проєкту Євген Петриченко задається питанням й відповідає на нього: «Чи можуть люди з особливими освітніми потребами та інтелектуальними порушеннями бути творцями/співтворцями музичного мистецтва? Історія класичної музики доводить, що так. Композиторам – Баху, Бетховену або Шуману – фізичні чи ментальні порушення не завадили створити музичні шедеври; італієць Андреа Бочеллі, який мав порушення зору, зміг досягти професійного визнання у всьому світі; австрійський піаніст Пауль Вітгенштайн, який втратив праву руку під час Першої світової війни, не пішов з професії, а навпаки, став першим активним виконавцем численних творів для лівої руки, які спеціально для нього писали Штраус, Равель, Бріттен, Борткевич та інші».

Євген Петриченко
Євген Петриченко

Один із солістів «Музики чуттів» – Фелікс Клізер, всесвітньовідомий валторніст із Німеччини, який грає на інструменті ногами, бо народився без рук.

Протягом кількох минулих сезонів Фелікс дебютував на Равенському фестивалі, BBC Proms у Королівському Альберт Голлі (Лондон), а також мав виступи у найпрестижніших залах Європи: Консертґебау (Амстердам), Берлінська та Кельнська філармонії, Віденський Концертхаус. Історії таких людей надихають не героїзмом, а щоденним вибором не здаватися. Його приїзд до Києва і Львова для участі у проєкті відбудеться за підтримки Goethe-Institut Ukraine та Українського культурного фонду. Це буде перший візит музиканта в Україну.

Фелікс Клізер
Фелікс Клізер
фото: felixklieser.de

Ще одним хедлайнером проєкту є запрошений польський диригент Вінсент Козловський, який активно співпрацює з Львівською національною оперою, Львівською національною філармонією тощо. У проєкті маестро диригуватиме Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики та INSO-Lviv Orchestra.

Після початку повномасштабної війни все більше українців повертаються додому з пораненнями – і це не лише військові, а й цивільні, діти, музиканти, молодь. Для багатьох з них повернення до звичного життя – складний шлях, і музика тут справді допомагає.

Програма «Музики чуттів» складається з двох відділень. У першому прозвучить Маленька нічна серенада, Дивертисмент №3 та два валторнових концерти (№3 та №4) Вольфґанґа Амадея Моцарта за участю соліста Фелікса Клізера / Німеччина, всесвітньовідомого завдяки своїй винятковій музичній майстерності та особистому шляху, що надихає.

Вінсент Козловський
Вінсент Козловський

У другому відділенні – відбудеться світова прем’єра «Музики чуттів» – твору для солістів, хору й оркестру композитора Євгена Петриченка на тексти письменника й фахівця в галузі спеціальної освіти Олександра Козинця (2025). Цей унікальний твір звертається до досвіду дітей з особливими освітніми потребами, висвітлюючи питання інклюзії, сприйняття таких дітей та реакції громади на взаємодії з ними. Окремі частини цього твору розповідатимуть про дітей з порушеннями зору, слуху, інтелекту, мовлення, з розладами аутистичного спектра та з синдромом Дауна.

Важливо зазначити, що до цих пір український досвід інклюзивного формату обмежувався інтерактивними концертами у лікарнях та реабілітаційних центрах, де музиканти без інвалідності виступали для дітей із особливими освітніми потребами (соціально-музичний проєкт «Symphony of Ukrainian Fairy Tales» для дітей із інвалідністю та тих, хто постраждав фізично чи психологічно через війну від Kyiv Classic Orchestra) або концертами музичної терапії піаніста Євгена Хмари для дітей з аутизмом, церебральним паралічем та іншими порушеннями.

Тим часом, у Західній Європі досвід демонстрації рівних можливостей і визнання музичної майстерності давно осмислений та успішно впроваджений. Наприклад, у британському проєкті Paraorchestra, що об’єднує професійних музикантів із інвалідностю і без, учасники якого виступали разом із Coldplay на закритті літніх Паралімпійських ігор 2012 року. Або музичні майстер-класи Mosaic Sounds для людей з інтелектуальними порушеннями із подальшим виконанням новостворених симфоній у концертах Music project for Social Inclusion від Plena Inclusion, іспанської асоціації симфонічних оркестрів (AEOS) та BBVA Foundation. Також існує німецька онлайн-платформа Pinc Music, яка просуває музикантів з інвалідністю, пропонуючи їм концерти та букінг. На 2024 рік в ній представлено вже понад 97 виконавців zeroproject.org. В Італії працює Symphonic Taxi Orchestra (Валле-д’Аоста) – інклюзивний оркестр, який з 2018 року об’єднує людей з інвалідністю, студентів, викладачів і професіоналів на рівних засадах. У Франції було здійснено серію проєктів Le Concert de la Loge, які залучають підлітків із інтелектуальними порушеннями до музичних виступів, де вони виступають нарівні з іншими учасниками. У Великобританії ансамбль музикантів з інвалідністю Resound ensemble & Proms виступав на BBC Proms, оперований як рівноправна частина оркестру BSO. 

21 вересня в Національній філармонії України та 27 вересня у Львівській національній філармонії – вперше на одній сцені й на рівних умовах будуть творити митці з інвалідністю та без неї.

До Києва їде всесвітньовідомий німецький валторніст, що грає ногами, адже народився без рук фото 1

Також у межах проєкту, що реалізується у співпраці з Goethe-Institut в Україні та Українським культурним фондом, 22 вересня відбудеться еко-мистецька акція за участю Фелікса Клізера та Вінсента Козловського у Дитячій музичній школі № 39 міста Києва (Пуща-Водиця, вул. Федора Максименка, 18), а 23 вересня Фелікс Клізер у Музичному салоні Національної філармонії України дасть майстер клас гри на валторні українським студентам.

Проєкт «Музика чуттів» – про підтримку, розуміння і про те, як ми всі можемо бути поруч, навіть просто слухаючи. Він вписує Україну у світову карту інклюзивних музичних практик: подібні формати вже стали частиною культурного життя у Британії, Італії, Франції, Німеччині, а для України – це перший масштабний приклад.

Читайте також:

Теги: Київ музика концерт Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому розпад Росії не вигідний Заходу та Китаю
Чому світ досі береже Росію?
8 вересня, 16:53
Найбільш раціональним, з точки зору ефективності і вартості, варіантом гарантування безпеки України залишається її членство у НАТО
Гарантії безпеки для України: чи можлива стаття 5 НАТО без НАТО?
22 серпня, 15:13
Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися
Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися Війна і право
1 вересня, 15:15
Близько 10 європейських країн будуть готові направити війська до України після завершення повномасштабної війни
Скільки країн готові направити свої війська в Україну: відповідь Bloomberg 
20 серпня, 01:25
Канцлер Мерц визнав складність питання, заявивши, що «сьогодні ще зарано давати остаточну відповідь»
Розкол у Німеччині: ідея відправки військ в Україну викликала суперечки
21 серпня, 11:08
Минулорічний пікет біля посольства Росії в Празі в пам'ять про 1968 рік. Прага, 20 серпня 2024 року
«Іди додому, Іване». У Празі відбулася акція під посольством РФ
22 серпня, 13:31
Українці в Італії
Українці вийшли на вулиці у десятках міст Європи, щоб нагадати світові один факт (фото)
25 серпня, 15:28
Хорватія не відправлятиме війська в Україну
Ще одна країна відмовилась відправляти свої війська в Україну
6 вересня, 08:05
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39

Новини

До Києва їде всесвітньовідомий німецький валторніст, що грає ногами, адже народився без рук
До Києва їде всесвітньовідомий німецький валторніст, що грає ногами, адже народився без рук
Столичний метрополітен відреагував на скандал через заборону собаці Міші заходити в укриття
Столичний метрополітен відреагував на скандал через заборону собаці Міші заходити в укриття
Сильний дощ і похолодання: у Києві 17 вересня очікується негода
Сильний дощ і похолодання: у Києві 17 вересня очікується негода
У Києві пса, що ховається у метро під час тривоги, перестали пускати всередину. Зоозахисники б'ють на сполох
У Києві пса, що ховається у метро під час тривоги, перестали пускати всередину. Зоозахисники б'ють на сполох
Столичний театр приймає на роботу немовлят
Столичний театр приймає на роботу немовлят
П’яний конфлікт у Києві: чоловік побив товариша диском від штанги
П’яний конфлікт у Києві: чоловік побив товариша диском від штанги

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Сьогодні, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua