До Києва їде всесвітньовідомий німецький валторніст, що грає ногами, адже народився без рук

Унікальний концерт у Києві. Вперше на одній сцені виступлять митці з інвалідністю та без неї

21 вересня Національна філармонія України представить проєкт «Музика чуттів», що об’єднує музикантів з України, Німеччини та Польщі, зокрема тих, що мають інвалідність. Через музику та спілкування організатори події планують підняти питання інклюзії, емпатії, подолання бар’єрів – як фізичних, так і внутрішніх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на преслужбу Національної філармонії та Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Автор та композитор проєкту Євген Петриченко задається питанням й відповідає на нього: «Чи можуть люди з особливими освітніми потребами та інтелектуальними порушеннями бути творцями/співтворцями музичного мистецтва? Історія класичної музики доводить, що так. Композиторам – Баху, Бетховену або Шуману – фізичні чи ментальні порушення не завадили створити музичні шедеври; італієць Андреа Бочеллі, який мав порушення зору, зміг досягти професійного визнання у всьому світі; австрійський піаніст Пауль Вітгенштайн, який втратив праву руку під час Першої світової війни, не пішов з професії, а навпаки, став першим активним виконавцем численних творів для лівої руки, які спеціально для нього писали Штраус, Равель, Бріттен, Борткевич та інші».

Євген Петриченко

Один із солістів «Музики чуттів» – Фелікс Клізер, всесвітньовідомий валторніст із Німеччини, який грає на інструменті ногами, бо народився без рук.

Протягом кількох минулих сезонів Фелікс дебютував на Равенському фестивалі, BBC Proms у Королівському Альберт Голлі (Лондон), а також мав виступи у найпрестижніших залах Європи: Консертґебау (Амстердам), Берлінська та Кельнська філармонії, Віденський Концертхаус. Історії таких людей надихають не героїзмом, а щоденним вибором не здаватися. Його приїзд до Києва і Львова для участі у проєкті відбудеться за підтримки Goethe-Institut Ukraine та Українського культурного фонду. Це буде перший візит музиканта в Україну.

Фелікс Клізер фото: felixklieser.de

Ще одним хедлайнером проєкту є запрошений польський диригент Вінсент Козловський, який активно співпрацює з Львівською національною оперою, Львівською національною філармонією тощо. У проєкті маестро диригуватиме Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики та INSO-Lviv Orchestra.

Після початку повномасштабної війни все більше українців повертаються додому з пораненнями – і це не лише військові, а й цивільні, діти, музиканти, молодь. Для багатьох з них повернення до звичного життя – складний шлях, і музика тут справді допомагає.

Програма «Музики чуттів» складається з двох відділень. У першому прозвучить Маленька нічна серенада, Дивертисмент №3 та два валторнових концерти (№3 та №4) Вольфґанґа Амадея Моцарта за участю соліста Фелікса Клізера / Німеччина, всесвітньовідомого завдяки своїй винятковій музичній майстерності та особистому шляху, що надихає.

Вінсент Козловський

У другому відділенні – відбудеться світова прем’єра «Музики чуттів» – твору для солістів, хору й оркестру композитора Євгена Петриченка на тексти письменника й фахівця в галузі спеціальної освіти Олександра Козинця (2025). Цей унікальний твір звертається до досвіду дітей з особливими освітніми потребами, висвітлюючи питання інклюзії, сприйняття таких дітей та реакції громади на взаємодії з ними. Окремі частини цього твору розповідатимуть про дітей з порушеннями зору, слуху, інтелекту, мовлення, з розладами аутистичного спектра та з синдромом Дауна.

Важливо зазначити, що до цих пір український досвід інклюзивного формату обмежувався інтерактивними концертами у лікарнях та реабілітаційних центрах, де музиканти без інвалідності виступали для дітей із особливими освітніми потребами (соціально-музичний проєкт «Symphony of Ukrainian Fairy Tales» для дітей із інвалідністю та тих, хто постраждав фізично чи психологічно через війну від Kyiv Classic Orchestra) або концертами музичної терапії піаніста Євгена Хмари для дітей з аутизмом, церебральним паралічем та іншими порушеннями.

Тим часом, у Західній Європі досвід демонстрації рівних можливостей і визнання музичної майстерності давно осмислений та успішно впроваджений. Наприклад, у британському проєкті Paraorchestra, що об’єднує професійних музикантів із інвалідностю і без, учасники якого виступали разом із Coldplay на закритті літніх Паралімпійських ігор 2012 року. Або музичні майстер-класи Mosaic Sounds для людей з інтелектуальними порушеннями із подальшим виконанням новостворених симфоній у концертах Music project for Social Inclusion від Plena Inclusion, іспанської асоціації симфонічних оркестрів (AEOS) та BBVA Foundation. Також існує німецька онлайн-платформа Pinc Music, яка просуває музикантів з інвалідністю, пропонуючи їм концерти та букінг. На 2024 рік в ній представлено вже понад 97 виконавців zeroproject.org. В Італії працює Symphonic Taxi Orchestra (Валле-д’Аоста) – інклюзивний оркестр, який з 2018 року об’єднує людей з інвалідністю, студентів, викладачів і професіоналів на рівних засадах. У Франції було здійснено серію проєктів Le Concert de la Loge, які залучають підлітків із інтелектуальними порушеннями до музичних виступів, де вони виступають нарівні з іншими учасниками. У Великобританії ансамбль музикантів з інвалідністю Resound ensemble & Proms виступав на BBC Proms, оперований як рівноправна частина оркестру BSO.

21 вересня в Національній філармонії України та 27 вересня у Львівській національній філармонії – вперше на одній сцені й на рівних умовах будуть творити митці з інвалідністю та без неї.

Також у межах проєкту, що реалізується у співпраці з Goethe-Institut в Україні та Українським культурним фондом, 22 вересня відбудеться еко-мистецька акція за участю Фелікса Клізера та Вінсента Козловського у Дитячій музичній школі № 39 міста Києва (Пуща-Водиця, вул. Федора Максименка, 18), а 23 вересня Фелікс Клізер у Музичному салоні Національної філармонії України дасть майстер клас гри на валторні українським студентам.