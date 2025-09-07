У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо

Родина недавно придбала квартиру в будинку, який зазнав атаки

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було. Як інформує «Главком», про це розповіли друзі та сусіди загиблої.

Родина недавно придбала квартиру в цьому будинку.

«Це сусіди з парадного. Вони недавно квартиру купили. Жінка з маленькою дитиною. Вилетіли з шостого поверху, видно, через п’ятий, на ту сторону, під плиту. Разом з плитою. Страшне», – розповіла одна з сусідок.

Вікторії було всього 32 роки. Ті, хто її знав, описують її як відкриту, доброзичливу та розумну людину, яка завжди була готова допомогти іншим. Чоловік Вікторії отримав тяжкі травми.

Колега загиблої, Тетяна Юрченко, розповіла, що жінка працювала у благодійній організації «100% життя», яка допомагає ВІЛ-позитивним пацієнтам, людям із туберкульозом, гепатитами та іншими хворобами, займаючись їхньою підтримкою та забезпеченням лікування.

«Сьогодні вночі наша організація втратила свою колегу Гребенюк Вікторію і її малолітнього сина. Країна-гній вбила чудову людину, красиву жінку і неймовірну маму разом з її таким довгоочікуваним синочком. Вікторія була неймовірно доброю, порядною і прекрасною людиною. Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості і безсилля. Ніколи не забуду її підтримку, мудре керівництво, жарти і професіоналізм. Царство небесне Вікторії і її синочку Роману. Сил рідним пережити цю втрату», – написала вона у Facebook.

Подруга загиблої Марина Новак написала, що не може повірити у втрату Вікторії та її двомісячного сина, згадуючи, що Віка тільки почала щасливе життя з родиною, любила людей, а все це обірвала війна.

💔«Маму з дитиною викинуло з 6-го поверху»: жінка розповіла подробиці російського удару у Святошинському районі Києва



За словами сусідки, родина нещодавно придбала квартиру у цьому будинку. https://t.co/gk1WHFsDG4 pic.twitter.com/Ftl9y8JI5c — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2025

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Крім того, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ кількість жертв зросла до трьох. Російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.