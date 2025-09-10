Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

У ніч на 10 вересня російська окупаційна армія атакує Україну безпілотниками. У Києві працює ППО, передає «Главком».

У Києві пролунали вибухи, столицю атакують ворожі безпілотники.

По ворожим БпЛА працюють сили ППО.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

До слова, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.

Також на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

Теги: безпілотник Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
23 серпня, 23:22
Росія пошкодила у Києві будівлю дипломатичної місії ЄС в Україні
Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля місії ЄС в Україні (фото)
28 серпня, 10:40
Рух обмежено через комбіновану атаку росіян
У Києві частково обмежено рух транспорту через обстріл РФ: перелік вулиць
28 серпня, 08:08
В Орлі після вибухів місцеві побачили задимлення
Безпілотники атакували місто Орел у Росії
29 серпня, 02:26
Марина Гришко загинула через удар по житловому будинку в Дарницькому районі столиці
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)
28 серпня, 19:30
РФ масовано атакувала Київ
Україна викликала посла Угорщини, у Києві зросла кількість загиблих. Головне за 28 серпня
28 серпня, 21:11
Польща зафіксувала два порушення свого повітряного простору
Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
4 вересня, 19:07
Гільєрме Рібейро до 2022 року був інструктором з вогневого бою в армії Бразилії
Бразилець, який воює за Україну з перших місяців вторгнення, розказав, як ухвалив це рішення
8 вересня, 13:54
Авторами монументу стали українські скульптори Ігор та Вадим Зарічні
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
8 вересня, 15:07

Новини

У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
В Києві працює ППО по ворожим БпЛА
В Києві працює ППО по ворожим БпЛА
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
10 вересня у центрі Києва буде перекрито дорожній рух
10 вересня у центрі Києва буде перекрито дорожній рух
Після 27 років роботи на Майдані закривається легендарна кав’ярня
Після 27 років роботи на Майдані закривається легендарна кав’ярня
Ексначальниця «Київміськсвітла» підозрюється у переплаті 14,5 млн за ліхтарі
Ексначальниця «Київміськсвітла» підозрюється у переплаті 14,5 млн за ліхтарі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua