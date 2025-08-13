Президент Румунії анонсував свій візит до України

Президент Румунії анонсував візит до Києва після розмови із Зеленським

Президент Румунії Нікушор Дан після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським анонсував свій візит до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Румунії.

«Я прийняв запрошення президента Зеленського відвідати Київ цієї осені», – повідомив Дан.

Він наголосив на необхідності довготривалого миру в Україні та припинення щоденних обстрілів, які здійснює Росія. За словами румунського лідера, він підтримує зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, однак наголосив, що мир має бути досягнутий за столом переговорів з Україною.

Дан зазначив, що будь-яка угода має бути «справедливою, довготривалою та сталою». Він підтвердив, що Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, і як «сусід та партнер, продовжуватиме підтримувати Україну у всіх зусиллях для досягнення справедливого миру».

Насамкінець президент Румунії додав, що безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря та всієї Європи.

Нагадаємо, міністр економіки Румунії Раду Міруца висловив незадоволення тим, що через тиждень після вибуху на Куджирському механічному заводі причини інциденту досі не встановлені. Про це повідомляє Radio Romania Actualitati, передає «Главком».

Міруца заявив, що правоохоронці аналізують усі версії вибуху на збройовому заводі минулими вихідними, і він «з нетерпінням» чекає результатів розслідування.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія виграла війну в Україні. Таку заяву він зробив напередодні саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Орбан, відомий своєю проросійською позицією, висловив свою думку в інтерв’ю для YouTube-каналу «Patriot». «Ми зараз говоримо так, ніби це ситуація війни без кінця, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну», – сказав він. Орбан додав, що питання лише в тому, коли та за яких обставин Захід визнає цей факт.