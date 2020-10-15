Суд відмовив поліції в заочному арешті забудовника-афериста Войцеховського



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За даними слідства, Анатолій Войцеховський втік до Польщі

28 вересня Войцеховський постановою слідчого був оголошений у міжнародний розшук

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва відмовила у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Анатолія Войцеховського, який організував групу компаній «Укогруп», що починаючи з 2005 року здійснила понад 40 незаконних забудов у Києві. Про це свідчить ухвала суду від 28 вересня.

21 травня 2020 року слідство направило Войцеховському повідомлення про підозру у привласненні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і службовому підробленні.

Він викликався на допит у травні цього року, однак жодного разу не з’явився. На думку слідства, Войцеховський спланував втечу закордон, використовуючи документи, які дають йому право постійного проживання у Польщі. За даними прикордонників, він на свій день народження 7 березня цього року перетнув пункт пропуску «Рава-Руська».

25 травня він був оголошений у розшук. 27 травня слідчі отримали дозвіл суду на затримання Войцеховського з метою приводу його в суд для розгляду клопотання про взяття його під варту.

28 вересня Войцеховський постановою слідчого був оголошений у міжнародний розшук. У той же день слідчий звернувся в суд з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Однак, суд відмовив, посилаючись на те, що у клопотанні відсутні відомості про міжнародний розшук Войцеховського, зокрема, відповідне скерування постанови слідчого. Крім того, суду не надано інформацію про перетин/неперетин кордону Войцеховським у період з 15 травня до 28 вересня 2020 року.

Нагадаємо, група компаній «Укогруп» була створена у 2004-2005 рр., в неї входило понад 60 підприємств. Войцеховський особисто був засновником ТОВ «Укоінвестбуд», ТОВ «Литий Камінь», ТОВ «Мегаполісстрой», ТОВ «Еверест Плюс», ТОВ «МіаВіла», ТОВ «Укоенергобуд», ТОВ «ФК «Укокапітал», ТОВ «Будмайданчик», ТОВ «Праймдевелопмент». У 2014 році Войцеховський перереєстрував підприємства на «номінальних» директорів з числа іноземних осіб та громадян України, залишивши за собою контроль вказаними підприємствами.

Починаючи з 2005 року, група Войцеховського здійснювала самовільне зайняття земельних ділянок на території Києва та самовільне будівництво будівель (житлових, офісних та торгово-розважальних комплексів) на них за відсутності належних документів та/або з порушенням вимог дозвільних документів. Йдеться про щонайменше 40 об’єктів, серед яких і ЖК «Перлина Троєщини».

Джерело: Наші гроші