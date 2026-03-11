Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва прийшла метеорологічна весна: підсумки рекордно короткої зими

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
До Києва прийшла метеорологічна весна: підсумки рекордно короткої зими
Цього року метеорологічна весна настала в межах кліматичної норми
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Метеорологічна зима у столиці тривала 67 днів – це на 25 днів менше за середній багаторічний показник

До Києва прийшла метеорологічна весна. Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

За даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції «Київ», із 1 березня середньодобова температура повітря у столиці стабільно тримається вище 0 °C. Фахівці зазначають, що цього року метеорологічна весна настала в межах кліматичної норми.

За підрахунками кліматологів обсерваторії, цьогорічна метеорологічна зима тривала 67 днів – це на 25 днів менше за середній багаторічний показник. Вона розпочалася 24 грудня та завершилася 28 лютого.

Водночас у Київській області вже зафіксовано перший температурний рекорд цієї весни. Зокрема, 1 березня 2026 року на метеостанції «Чорнобиль» максимальна добова температура повітря сягнула +13,8 °C.

У Центральній геофізичній обсерваторії зазначили, що попередній рекорд для цього дня був встановлений у 2017 році –  тоді температура підіймалася до +11,1 °C.

Нагадаємо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна погода: прохолодні ночі поступово зміняться на більш теплі, а денна температура в середині тижня подекуди сягне позначки +15°C. Проте сонячні дні чергуватимуться з дощовими фронтами, які охоплять більшість регіонів. 

Читайте також:

Теги: Київ весна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрювана у незаконному переправленні немовляти через кордон
У Києві викрито жінку, яка продала іноземцям немовля за 14 тис. євро
16 лютого, 11:58
Власник у оголошенні зізнається, що оселя потребує косметичного ремонту
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Вітряних горах за 6 тис. грн (фото)
18 лютого, 15:52
Рятувальники витягли дітей зі зливової каналізації на Хрещатику
У Києві рятувальники визволили дітей, які заблукали в каналізації на Хрещатику
21 лютого, 18:22
Внаслідок аварії кермувальник легковика та його 47-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані
ДТП на трасі Київ–Харків: легковик влетів у вантажівку, є постраждалі
24 лютого, 16:16
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 28 лютого – 1 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
28 лютого, 07:02
Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави
Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему
1 березня, 20:10
На час ремонту шляхопроводу організовано тимчасовий автобусний маршрут № 37-Д
На Троєщині змінено рух електротранспорту через ремонт шляхопроводу (схема)
4 березня, 09:57
У зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об’єкти Київводоканалу
У чотирьох районах столиці слабкий тиск води через аварійні відключення
9 березня, 12:27
Поліцейські столиці затримали чотирьох шахраїв, які ошукували літніх киянок
У Києві шахраї під виглядом СБУ ошукали пенсіонерок на 9 млн грн
Вчора, 16:44

Новини

У Києві жінка тривалий час катувала дев'ятирічного сина: кого покарала прокуратура
У Києві жінка тривалий час катувала дев'ятирічного сина: кого покарала прокуратура
До Києва прийшла метеорологічна весна: підсумки рекордно короткої зими
До Києва прийшла метеорологічна весна: підсумки рекордно короткої зими
У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)
У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)
Фото дня. Рибалка-відчайдух вийшов на лід при +15°C
Фото дня. Рибалка-відчайдух вийшов на лід при +15°C
До Києва прибула президентка Бундестагу
До Києва прибула президентка Бундестагу
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua