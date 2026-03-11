До Києва прийшла метеорологічна весна: підсумки рекордно короткої зими

Цього року метеорологічна весна настала в межах кліматичної норми

Метеорологічна зима у столиці тривала 67 днів – це на 25 днів менше за середній багаторічний показник

До Києва прийшла метеорологічна весна. Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

За даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції «Київ», із 1 березня середньодобова температура повітря у столиці стабільно тримається вище 0 °C. Фахівці зазначають, що цього року метеорологічна весна настала в межах кліматичної норми.

За підрахунками кліматологів обсерваторії, цьогорічна метеорологічна зима тривала 67 днів – це на 25 днів менше за середній багаторічний показник. Вона розпочалася 24 грудня та завершилася 28 лютого.

Водночас у Київській області вже зафіксовано перший температурний рекорд цієї весни. Зокрема, 1 березня 2026 року на метеостанції «Чорнобиль» максимальна добова температура повітря сягнула +13,8 °C.

У Центральній геофізичній обсерваторії зазначили, що попередній рекорд для цього дня був встановлений у 2017 році – тоді температура підіймалася до +11,1 °C.

Нагадаємо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна погода: прохолодні ночі поступово зміняться на більш теплі, а денна температура в середині тижня подекуди сягне позначки +15°C. Проте сонячні дні чергуватимуться з дощовими фронтами, які охоплять більшість регіонів.