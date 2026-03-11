Головна Київ Новини
У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)
Дарницький район: рятувальники гасять пожежу у підземному паркінгу ЖК «Зарічний»
фото: glavcom.ua

Вогонь встиг завдати значних збитків

Зранку 11 березня у Дарницькому районі столиці сталася пожежа в підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у ЖК «Зарічний». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про займання на вулиці Осокорській надійшло до рятувальної служби о 06:33. На місце події негайно прибули вогнеборці, які встановили, що джерелом пожежі став один із легкових автомобілів.

11 березня у Дарницькому районі столиці сталася пожежа в підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у ЖК «Зарічний»
11 березня у Дарницькому районі столиці сталася пожежа в підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у ЖК «Зарічний»
фото: glavcom.ua

Завдяки оперативним діям рятувальників, уже о 07:03 загоряння було повністю ліквідовано. Проте вогонь встиг завдати значних збитків: один легковик вигорів повністю, також пошкоджено розташований поруч автомобіль марки Seat.

Знищена вогнем автівка у підземному паркінгу
Знищена вогнем автівка у підземному паркінгу
фото: ДСНС Києва

«Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає», – зазначають у ДСНС.

О 07:03 загоряння було ліквідовано
О 07:03 загоряння було ліквідовано
фото: ДСНС Києва

Наразі фахівці та правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці поліцейські затримали 41-річного киянина, який через особистий конфлікт підпалив автомобіль знайомої. Подія сталася на вулиці Новаторів, звідки до чергової частини надійшло повідомлення про масштабну пожежу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпаж патрульних поліцейських та працівники ДСНС.

У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)
У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)
Фото дня. Рибалка-відчайдух вийшов на лід при +15°C
Фото дня. Рибалка-відчайдух вийшов на лід при +15°C
До Києва прибула президентка Бундестагу
До Києва прибула президентка Бундестагу
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року
Стала відома причина демонтажу казкового Буратіно на Академмістечку (відео)
Стала відома причина демонтажу казкового Буратіно на Академмістечку (відео)
Суд виніс вирок крадію, який обчистив касовий апарат у салоні краси на Дарниці
Суд виніс вирок крадію, який обчистив касовий апарат у салоні краси на Дарниці

