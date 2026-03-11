У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)

Вогонь встиг завдати значних збитків

Зранку 11 березня у Дарницькому районі столиці сталася пожежа в підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у ЖК «Зарічний». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про займання на вулиці Осокорській надійшло до рятувальної служби о 06:33. На місце події негайно прибули вогнеборці, які встановили, що джерелом пожежі став один із легкових автомобілів.

11 березня у Дарницькому районі столиці сталася пожежа в підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у ЖК «Зарічний» фото: glavcom.ua

Завдяки оперативним діям рятувальників, уже о 07:03 загоряння було повністю ліквідовано. Проте вогонь встиг завдати значних збитків: один легковик вигорів повністю, також пошкоджено розташований поруч автомобіль марки Seat.

Знищена вогнем автівка у підземному паркінгу фото: ДСНС Києва

«Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає», – зазначають у ДСНС.

О 07:03 загоряння було ліквідовано фото: ДСНС Києва

Наразі фахівці та правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.

