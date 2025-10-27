Виготовляв і розповсюджував дитячу порнографію: жителю Борисполя повідомлено про підозру

Чоловік примушував дітей до участі у створенні порнографічних матеріалів, застосовуючи психологічний тиск та погрози

Правоохоронці викрили 48-річного мешканця Борисполя, який у соціальних мережах налагодив контакт із малолітніми, змушував їх до участі у створенні порнографічних матеріалів та розповсюджував ці файли в інтернеті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

«Під час досудового розслідування встановлено, що чоловік в період 2021 року, використовуючи соціальні мережі, виготовляв фото- та відеоматеріали порнографічного змісту за участю дітей», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, чоловік розповсюджував виготовлені файли через інтернет та примушував дітей до участі у створенні нових матеріалів, застосовуючи психологічний тиск та погрози.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактами виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії та вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб (ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть 22-річного колишнього педагога, якого обвинувачено у сексуальному насильстві над трьома 12-річними учнями та виготовленні дитячої порнографії. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.

Також за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 37-річному тренеру з бразильського джиу-джитсу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо його 11-річної учениці.