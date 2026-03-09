Головна Київ Новини
search button user button menu button

Незаконні букети: які штрафи загрожують продавцям та покупцям первоцвітів у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Незаконні букети: які штрафи загрожують продавцям та покупцям первоцвітів у Києві
Більшість первоцвітів – зокрема підсніжник звичайний, проліска дволиста, білоцвіт весняний, сон-трава та інші – належать до рідкісних або зникомих видів
фото: Ірина Міллер/glavcom.ua

Виривання квітів із цибулинами або прикореневе зрізання призводить до виснаження популяцій та поступового скорочення чисельності видів

У столиці стартувала щорічна природоохоронна операція «Первоцвіт», спрямована на захист підсніжників, пролісків, сон-трави та інших ранньоквітучих рослин. Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА закликає мешканців та гостей міста утриматися від купівлі квітів, більшість з яких занесена до Червоної книги України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Директор Департаменту Павло Іванов наголосив, що в умовах війни, коли природа країни зазнає колосальних втрат, особиста відповідальність кожного стає критично важливою для збереження біорізноманіття.

Більшість первоцвітів – зокрема підсніжник звичайний, проліска дволиста, білоцвіт весняний, сон-трава та інші – належать до рідкісних або зникомих видів. Їх масове збирання не дає рослинам можливості утворювати насіння, які в майбутньому могли б дати нове покоління. Навіть зривання кількох квітів означає втрату десятків майбутніх рослин.

До видів, що потребують захисту, належать: шафран Гейфеля (крокус), горицвіт весняний, печіночниця благородна, білоцвіт весняний, проліска дволиста (сцилла), конвалія травнева, сон-трава (простріл), підсніжник звичайний, рябчик шаховий, черемша (цибуля ведмежа), дикі тюльпани, медуниця лікарська, анемона (вітряниця), хохлатка порожниста, ряст ущільнений та фіалка запашна. Виривання квітів із цибулинами або прикореневе зрізання призводить до виснаження популяцій та поступового скорочення чисельності видів.

У Департаменті нагадують: торгівля первоцвітами переслідується правоохоронними органами. За незаконне придбання чи збут таких рослин передбачена адміністративна відповідальність. Так, за порушення щодо рослин, занесених до Червоної книги України, штраф становить від 1 700 до 3 655 гривень із конфіскацією рослин. Крім того, за кожен незаконно зірваний або проданий екземпляр передбачена компенсація завданих довкіллю збитків.

У разі виявлення фактів незаконної торгівлі первоцвітами киян закликають повідомляти про такі порушення до підрозділів Нацполіції або до Держекоінспекції. Такі звернення допомагають оперативно реагувати на правопорушення та запобігати знищенню рідкісних рослин.

Міська влада закликає киян бути свідомими, не підтримувати незаконну торгівлю первоцвітами та вибирати альтернативу – милуватися квітами у природному середовищі, зберігаючи їх для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, у Київській області затвердили дві ботанічні пам’ятки природи та ландшафтний заказник місцевого значення. Ними стали Орхідеї Ольшаниці, Срібна Балка та Бобирівська гребля. 

До слова, у київському парку Партизанської слави висадили сад за методом японського ботаніка Акіра Міявакі. Метод Міявакі – один із найефективніших способів відновлення лісів на виснажених землях. Технологія імітує природний процес формування лісу, забезпечуючи швидке зростання дерев і значне поглинання вуглецю.

Теги: рослини Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський: «Київ виявився більш готовим до подолання наслідків ворожих атак, ніж деякі інші регіони»
Заступник Кличка Валентин Мондриївський: Альтернативи відновлення ТЕЦ для Києва немає
1 березня, 09:20
Александру Мунтяну (праворуч скраю) наголосив на підтримці України
До Києва прибув прем’єр-міністр Молдови
10 лютого, 09:23
У 1500 столичних будинків відновлено опалення – Кличко
У 1500 столичних будинків відновлено опалення – Кличко
15 лютого, 08:53
Інспекція з благоустрою щоденно проводить планові перевірки стану утримання територій
Відлига у столиці: інспекція масово перевіряє очищення дахів та штрафує порушників
13 лютого, 08:41
Салют, влаштований неповнолітнім у Києві 28 лютого 2026 року
У Києві 16-річний хлопець запустив салют: яке покарання загрожує підлітку
2 березня, 09:15
На час ремонту шляхопроводу організовано тимчасовий автобусний маршрут № 37-Д
На Троєщині змінено рух електротранспорту через ремонт шляхопроводу (схема)
4 березня, 09:57
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
7 березня, 01:34
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив Божественну літургію в трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври
Історична подія у Лаврі: Епіфаній уперше звершив молитву у храмі над Ближніми печерами
Сьогодні, 13:59
Під час Маршу жінок у Львові невідомі кинули у натовп похоронний вінок
У Львові під час мирної акції група чоловіків влаштувала провокацію
Вчора, 13:32

Новини

Майже добу на даху: у Вишгороді хлопець відмовляється спускатися з багатоповерхівки
Майже добу на даху: у Вишгороді хлопець відмовляється спускатися з багатоповерхівки
Незаконні букети: які штрафи загрожують продавцям та покупцям первоцвітів у Києві
Незаконні букети: які штрафи загрожують продавцям та покупцям первоцвітів у Києві
Історична подія у Лаврі: Епіфаній уперше звершив молитву у храмі над Ближніми печерами
Історична подія у Лаврі: Епіфаній уперше звершив молитву у храмі над Ближніми печерами
Грип у Києві йде на спад: скільки людей захворіло за минулий тиждень
Грип у Києві йде на спад: скільки людей захворіло за минулий тиждень
У чотирьох районах столиці слабкий тиск води через аварійні відключення
У чотирьох районах столиці слабкий тиск води через аварійні відключення
Продуктові ярмарки у столиці 10-15 березня: повний розклад на тиждень
Продуктові ярмарки у столиці 10-15 березня: повний розклад на тиждень

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua