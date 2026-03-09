Незаконні букети: які штрафи загрожують продавцям та покупцям первоцвітів у Києві

Більшість первоцвітів – зокрема підсніжник звичайний, проліска дволиста, білоцвіт весняний, сон-трава та інші – належать до рідкісних або зникомих видів

У столиці стартувала щорічна природоохоронна операція «Первоцвіт», спрямована на захист підсніжників, пролісків, сон-трави та інших ранньоквітучих рослин. Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА закликає мешканців та гостей міста утриматися від купівлі квітів, більшість з яких занесена до Червоної книги України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Директор Департаменту Павло Іванов наголосив, що в умовах війни, коли природа країни зазнає колосальних втрат, особиста відповідальність кожного стає критично важливою для збереження біорізноманіття.

Більшість первоцвітів – зокрема підсніжник звичайний, проліска дволиста, білоцвіт весняний, сон-трава та інші – належать до рідкісних або зникомих видів. Їх масове збирання не дає рослинам можливості утворювати насіння, які в майбутньому могли б дати нове покоління. Навіть зривання кількох квітів означає втрату десятків майбутніх рослин.

До видів, що потребують захисту, належать: шафран Гейфеля (крокус), горицвіт весняний, печіночниця благородна, білоцвіт весняний, проліска дволиста (сцилла), конвалія травнева, сон-трава (простріл), підсніжник звичайний, рябчик шаховий, черемша (цибуля ведмежа), дикі тюльпани, медуниця лікарська, анемона (вітряниця), хохлатка порожниста, ряст ущільнений та фіалка запашна. Виривання квітів із цибулинами або прикореневе зрізання призводить до виснаження популяцій та поступового скорочення чисельності видів.

У Департаменті нагадують: торгівля первоцвітами переслідується правоохоронними органами. За незаконне придбання чи збут таких рослин передбачена адміністративна відповідальність. Так, за порушення щодо рослин, занесених до Червоної книги України, штраф становить від 1 700 до 3 655 гривень із конфіскацією рослин. Крім того, за кожен незаконно зірваний або проданий екземпляр передбачена компенсація завданих довкіллю збитків.

У разі виявлення фактів незаконної торгівлі первоцвітами киян закликають повідомляти про такі порушення до підрозділів Нацполіції або до Держекоінспекції. Такі звернення допомагають оперативно реагувати на правопорушення та запобігати знищенню рідкісних рослин.

Міська влада закликає киян бути свідомими, не підтримувати незаконну торгівлю первоцвітами та вибирати альтернативу – милуватися квітами у природному середовищі, зберігаючи їх для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, у Київській області затвердили дві ботанічні пам’ятки природи та ландшафтний заказник місцевого значення. Ними стали Орхідеї Ольшаниці, Срібна Балка та Бобирівська гребля.

До слова, у київському парку Партизанської слави висадили сад за методом японського ботаніка Акіра Міявакі. Метод Міявакі – один із найефективніших способів відновлення лісів на виснажених землях. Технологія імітує природний процес формування лісу, забезпечуючи швидке зростання дерев і значне поглинання вуглецю.