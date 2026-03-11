Головна Київ Новини
У Києві жінка тривалий час катувала дев'ятирічного сина: кого покарала прокуратура

У Києві жінка тривалий час катувала дев'ятирічного сина: кого покарала прокуратура
Начальниці служби у справах дітей одного з районів міста Києва висунуто звинувачення у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки
фото: Київська міська прокуратура

Дитина на вулиці пожалілася працівникам поліції, що матір її б’є, надалі цю інформацію скерували у районну Службу у справах дітей, втім належного реагування на це повідомлення не було

У столиці повідомлено про підозру начальниці районної Служби у справах дітей. Через її службову недбалість малолітній хлопчик тривалий час піддавався жорстоким знущанням з боку власної матері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що на матір дев'ятирічного хлопчика було складено протокол про домашнє насилля після того, як дитина на вулиці пожалілася працівникам поліції, що матір її б’є. Надалі цю інформацію скерували у районну Службу у справах дітей, втім належного реагування на це повідомлення не було.

Зазначається, що керівниця служби, отримавши повідомлення щодо вчинення матір’ю домашнього насильства, не організувала невідкладну оцінку рівня безпеки дитини, не вжила заходів для вилучення хлопчика із небезпечного середовища, обмежившись складанням формального акту про неможливість поспілкуватися із сім’єю. Тобто інтерес працівників Служби у правах дітей до родини закінчився після того, як їм не відчинили двері квартири.

В цей час знущання матері над дитиною продовжились, зазначили у прокуратурі. За повної бездіяльності Служби у справах дітей матір протягом ще дев’яти місяців систематично закривала малолітнього сина на ніч, інколи без одежі, у туалеті квартири, зв’язувала дитину зарядним шнуром від телефону, позбавляючи його можливості рухатись, примушувала хлопчика їсти зачерствілий хліб, кухонним ножем робила порізи на голові дитини, весь час била руками, ногами, та усім, що потрятпяло під руки.

Прокуратура зауважила, що катування дитини зупинила не Служба у справах дітей, а збіг обставин – покалічену руку хлопчика, яку жінка вставляла у двері, побачили у школі та викликали поліцію. Після цього інциденту матері малолітнього хлопчика у січні 2026 року було повідомлено про підозру у катуванні та домашньому насильстві щодо сина. Дитина тепер живе у дитячому будинку сімейного типу.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальниці служби у справах дітей одного з районів міста Києва, їй інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, у Кам'янець-Подільському матір трирічної дитини притягнуто до відповідальності за антисанітарію та безлад у домі. На момент візиту поліції у квартирі дійсно було виявлено антисанітарні умови, розкидані речі та відсутність чистого одягу. Поліцейські провели профілактичну бесіду з батьками. На матір склали протокол за ст.184 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей передбачена відповідальність у виді попередження або штрафу від 850 до 1,7 тис. грн.

