Суд виніс вирок киянину, який забив перехожого до смерті: деталі справи

49-річний потерпілий помер у лікарні внаслідок закритої черепно-мозкової травми

Чоловіка, який в Києві до смерті побив перехожого за зауваження, засудили до восьми років в'язниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

У травні на вулиці виник конфлікт між 30-річним мешканцем столиці і перехожим, який зробив йому зауваження за неввічливе спілкування з дівчиною.

Обвинувачений декілька разів вдарив 49-річного потерпілого в обличчя. Той впав та отримав ще кілька ударів по голові ногою. На наступний день він помер у лікарні внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Дніпровський районний суд визнав чоловіка винним в нанесенні умисних тяжких ушкоджень та призначив покарання – вісім років позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Хрещатик увечері 4 грудня сталася бійка. Поліцейські затримали чоловіка, який займається змішаними бойовими мистецтвами. Поліцейські Печерського управління поліції під час патрулювання вулицею Хрещатик виявили чоловіка, який лежав на асфальті без свідомості. Правоохоронці надали громадянину першу медичну допомогу, викликали швидку та слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події. Лікарі діагностували у 30-річного потерпілого важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломом скроневої кістки.

Також повідомлялося, що у Бучанському районному управлінні поліції Київщини розпочато досудове розслідування щодо бійки між підлітками в місті Ірпінь. Інцидент був зафіксований на відео, яке було опубліковано в одному з телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж.