Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд виніс вирок киянину, який забив перехожого до смерті: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд виніс вирок киянину, який забив перехожого до смерті: деталі справи
Дніпровський районний суд визнав чоловіка винним в нанесенні умисних тяжких ушкоджень та призначив покарання
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

49-річний потерпілий помер у лікарні внаслідок закритої черепно-мозкової травми

Чоловіка, який в Києві до смерті побив перехожого за зауваження, засудили до восьми років в'язниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

У травні на вулиці виник конфлікт між 30-річним мешканцем столиці і перехожим, який зробив йому зауваження за неввічливе спілкування з дівчиною.

Обвинувачений декілька разів вдарив 49-річного потерпілого в обличчя. Той впав та отримав ще кілька ударів по голові ногою. На наступний день він помер у лікарні внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Дніпровський районний суд визнав чоловіка винним в нанесенні умисних тяжких ушкоджень та призначив покарання – вісім років позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Хрещатик увечері 4 грудня сталася бійка. Поліцейські затримали чоловіка, який займається змішаними бойовими мистецтвами. Поліцейські Печерського управління поліції під час патрулювання вулицею Хрещатик виявили чоловіка, який лежав на асфальті без свідомості. Правоохоронці надали громадянину першу медичну допомогу, викликали швидку та слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події. Лікарі діагностували у 30-річного потерпілого важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломом скроневої кістки.

Також повідомлялося, що у Бучанському районному управлінні поліції Київщини розпочато досудове розслідування щодо бійки між підлітками в місті Ірпінь. Інцидент був зафіксований на відео, яке було опубліковано в одному з телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж. 

Теги: Київ суд кримінал бійка вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від російського удару загинула людина
Атака на Київ: відео з вигорілих квартир Дарницького району
29 листопада, 10:54
У Києві два райони частково залишаються знеструмленими
У Києві два райони частково залишаються знеструмленими
30 листопада, 11:37
Спортсмену загрожує до восьми років позбавлення волі
У центрі Києва боєць ММА побив перехожого 
5 грудня, 16:54
Київ: графіки відключення світла 19 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 19 листопада 2025 року
18 листопада, 20:20
Проректору загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
21 листопада, 15:28
Департамент охорони здоров’я КМДА отримав 10 тис. звернень за рік. Стало відомо, на що скаржаться кияни
Департамент охорони здоров’я КМДА отримав 10 тис. звернень за рік. Стало відомо, на що скаржаться кияни
25 листопада, 12:44
Через аварію близько 60 будинків залишаються без опалення та гарячої води
Через пошкодження тепломережі 60 будинків у Голосіївському районі лишились без опалення
2 грудня, 16:00
Посадовців обвинувачують у розтраті майже 1,3 млн грн бюджетних коштів
Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА Загуменного скеровано до суду
3 грудня, 14:07
Майже 70% громади столиці шляхом рейтингового електронного голосування у застосунку «Київ Цифровий» підтримали ініціативу перейменування
Столичний парк «Юність» перейменовано на честь кінорежисера Сергія Параджанова
4 грудня, 14:29

Новини

Ткаченко назвав Кличка лицеміром після висловлювань мера про корупцію в «Енергоатомі»
Ткаченко назвав Кличка лицеміром після висловлювань мера про корупцію в «Енергоатомі»
Суд виніс вирок киянину, який забив перехожого до смерті: деталі справи
Суд виніс вирок киянину, який забив перехожого до смерті: деталі справи
Бійка підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені: відкрито кримінальне провадження
Бійка підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені: відкрито кримінальне провадження
Київщина: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
17-21 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
17-21 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua